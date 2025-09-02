Ciclismo, Mas: "Non so quando tornerò a correre"

Roma, 2 settembre 2025 - Tra i protagonisti mancati della Vuelta 2025 c'è Enric Mas, fermato da una tromboflebite alla gamba sinistra le cui conseguenze rischiano di durare nel tempo.

Le dichiarazioni di Mas

Ad affermarlo è stato lo spagnolo, intercettato da As e pungolato proprio sui tempi di recupero di un infortunio tutt'altro che banale. "Dipende molto da ciò che mi diranno. Tra qualche settimana ho una visita di controllo e poi un intervento. Sarà allora che potremo vedere i tempi per poter ricominciare. In questo momento, una settimana in più o in meno non cambia nulla, ma mi piacerebbe sapere quando potrò iniziare la preparazione. Non so se inizierò a correre a gennaio, febbraio, marzo, aprile: dipende dal mio recupero e tutto ciò è difficile". Insomma, finita così, sul più bello, questa stagione, Mas ancora non sa quando potrà tornare in gara: la certezza è che la Vuelta 2025, quella del doppio anniversario (80 edizioni e 90 anni di vita), nonché la prima saltata in 5 anni. "E' dura, anche se sapevo fin da quando mi sono infortunato che non ce l'avrei fatta, quindi sto affrontando la situazione nel miglior modo possibile. E' molto difficile non poter andare in bicicletta a causa degli infortuni, ma devo accettarlo. L'infortunio - continua il corridore della Movistar Team - non mi provoca nessun dolore, solo l'impossibilità di andare in bici e fare sport". Non tutti i mali vengono per nuocere e così Mas spera di poter archiviare definitivamente questa brutta parentesi al termine di un calvario di fatto cominciato al Tour de France 2025 e per la precisione nella tappa del Mur-de-Bretagne. "E' stato un sollievo che c'era qualcosa che mi impediva di andare a tutta. Tutto è nato nel momento in cui ho subito il colpo. Siamo abituati a lesioni muscolari o ossee, ma in questo caso il problema è venoso. So che devo avere pazienza e - conclude Mas - cercare di recuperare bene, perché ci vorrà molto tempo".

Il ritorno di Matthews e De Lie

Da un'assenza ancora lunga a due ritorni, di cui uno vincente: Michael Matthews e Arnaud De Lie si sono rivisti alla Bretagne Classic 2025 e a vincere è stato quest'ultimo, che ha poi parlato ad HLN delle ritrovate sensazioni positive dopo mesi complicati. "Ho provato sollievo già tre mesi fa, dopo essere arrivato terzo alla Brussels Cycling Classic. E' stato allora che ho ricominciato a divertirmi in sella alla bici, quando ho sentito che potevo divertirmi là fuori. Quel terzo posto ha significato molto, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche in termini di risultati. Dopo il Renewi Tour ero soprattutto felice. E orgoglioso di essere riuscito a tornare al mio livello. In questo periodo l'anno scorso, mi sentivo come se avessi fatto un passo avanti. Ora provo di nuovo quella sensazione".

