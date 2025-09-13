Ciclismo, Matthews: "Ho rischiato di morire"

Roma, 13 settembre 2025 - Una buona campagna delle Classiche di primavera prima di eclissarsi a causa di problemi fisici della cui portata parla oggi, con un bel sospiro di sollievo, proprio il diretto interessato: quarto alla Milano-Sanremo 2025, 13esimo al Giro delle Fiandre 2025, 11esimo alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 e, soprattutto, vittoria alla Eschborn-Francoforte 2025 prima di uscire dai radar stagionali per un'embolia polmonare che ne ha messo a rischio la vita. Oggi Michael Matthews sta bene e, tramite i microfoni di Rouleur, decide di rivivere il proprio calvario.

Le dichiarazioni di Matthews

L'australiano è recentemente tornato in gruppo dopo una lunghissima assenza, durata da fine maggio al termine di agosto, con il Tour de France 2025 cancellato dai propri piani a causa di un inconveniente piuttosto serio emerso proprio durante la preparazione: i sintomi erano quelli di un'embolia che avrebbe potuto portare a conseguenze gravissime. "I medici mi hanno detto che se avessi continuato ad allenarmi per un altro giorno o due, probabilmente non sarei sopravvissuto". Dopo questa premessa da brividi, Matthews racconta l'inizio del suo incubo. "Un giorno mi sono allenato in altura come al solito, il giorno dopo ero in ospedale. Ero a circa una settimana e mezzo dal mio ritiro di tre settimane quando non riuscivo più a respirare. Ho sentito un dolore acuto e lancinante al petto. Ho continuato ad allenarmi, pensando che fosse un'allergia, dato che stavano falciando l'erba e io ne soffro particolarmente". Invece la questione era ben più seria per il corridore del Team Jayco AlUla. "La fine del ritiro si avvicinava. Dovevo fare alcuni esercizi, ma non riuscivo a farne nemmeno uno. Avevo mal di testa e quando pedalavo in salita cadevo dalla bicicletta. Allora ho deciso di andare in ospedale. Dopo esami e analisi, hanno scoperto dei coaguli di sangue nei miei polmoni. Sono rimasto in ospedale per giorni e - conclude il classe '90 - ho assunto anticoagulanti per tre mesi".

Grave infortunio per Kopecky

Da un calvario finito a uno appena iniziato, che potrebbe costare alla protagonista il finale di stagione, con annessi Mondiali su pista dopo che quelli su strada già non rientravano nei propri programmi nonostante il titolo vinto un anno fa da difendere: Lotte Kopecky è caduta durante la terza tappa del Tour de l'Ardèche 2025, aperto da una propria vittoria, rimediando una frattura vertebrale che è emersa da esami approfonditi, dopo l'apparente sospiro di sollievo iniziale. Il conto alla rovescia fino alla rassegna iridata su pista in programma a Santiago del Cile dal 22 al 26 ottobre è partito e l'impressione è che solo all'ultimo momento si conoscerà il destino della fuoriclasse belga.

Vuelta 2025, tappa 20: Vingegaard show. Ordine d'arrivo e classifica generale