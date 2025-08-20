Ciclismo, triplo colpo di mercato per la Q36.5 Pro Cycling Team

Roma, 20 agosto 2025 – Qual è il miglior modo per festeggiare la propria prima vittoria nella categoria World Tour? Magari regalarsi un triplo colpo di ciclomercato: reduce dall'inattesa vittoria nella Classica di Amburgo 2025 grazie a Rory Townsend, il protagonista che non ti aspetti che ha beffato i tanti nomi grossi del gruppo, la Q36.5 Pro Cycling Team ci prende gusto e per il 2026 annuncia ben tre nuovi acquisti, tra i quali spicca Eddie Dunbar.

Gli acquisti della Q36.5 Pro Cycling Team

L'irlandese si legherà con la squadra svizzera per i prossimi 2 anni e lo farà andando a rinforzare il comparto dei corridori da Grandi Giri. A tal riguardo, quest'anno Dunbar non sarà al via della Vuelta 2025 (il capitano dovrebbe essere la stella Tom Pidcock), ma un anno fa proprio in terra spagnola arrivarono 2 successi di tappa e l'11esimo posto finale in classifica generale: non il miglior risultato, perché al Giro d'Italia 2023 il classe '96, il cui commento non si è fatto attendere, si era piazzato addirittura settimo.

"La Q36.5 Pro Cycling Team è una squadra che sta crescendo. Sono sempre competitivi, affrontano le gare a viso aperto e anche se non vincono sanno creare la giusta atmosfera. Io stesso ho fatto vedere qualcosa, ma fra cadute e malattie non penso di aver ancora raggiunto il mio potenziale. Spero di essere parte dei successi futuri della squadra". In effetti, la carriera di Dunbar è costellata di diversi problemi di varia natura che neanche il matrimonio con il Team Jayco AlUla ha potuto lenire. Il tris di acquisti prosegue con Fred Wright, che ha firmato un triennale con la speranza di consacrarsi tra Grandi Giri e Classiche, nei quali ci sono a referto soltanto dei piazzamenti più o meno importanti raggiunti con la Bahrain Victorious.

"Ci sono stati tanti bei momenti che ricordo con piacere, ma che non si sono tramutati in vittorie. Io voglio tornare a vincere e penso che un nuovo ambiente, con nuove idee e nuove persone, possa aiutarmi a raggiungere questo obiettivo. Ci sono tante opportunità per me in giro per il calendario e, avendo fatto più o meno sempre le stesse corse negli ultimi anni, sono pronto per scoprire nuove gare. Sono qui per aiutare la squadra, che però mi sembra sia già su una notevole traiettoria di crescita", questo il commento del britannico, di professione attaccante puro. L'ultimo colpo risponde al nome di Chris Harper, a sua volta in uscita dal Team Jayco AlUla e pronto a firmare un biennale con la Q36.5 Pro Cycling Team, che ha commentato il colpo tramite patron Douglas Ryder. "Chris è un corridore aggressivo che ha scalato le classifiche con costanza, continuando a migliorare ogni anno anche se non è più giovanissimo. E' un ragazzo intelligente che sente di poter trarre beneficio da tutta l'esperienza professionale che abbiamo nel team. Ha basato la sua scelta di unirsi a noi su questo e sono felice che l'abbia fatto".