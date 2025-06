Ciclismo, Merckx: "Vorrei che Pogacar ed Evenepoel provassero il record dell'ora"

Roma, 19 giugno 2025 - Fresco del suo 80esimo compleanno, Eddy Merckx ha tempo per sognare in grande sul ciclismo contemporaneo, quello dei grandi fenomeni che si sfidano nei Grandi Giri e nelle Classiche: a questi due scenari il Cannibale vorrebbe aggiungerne un terzo, l'ovale della pista per andare a caccia del record dell'ora. Un invito rivolto chiaramente a Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Le dichiarazioni di Merckx

Intercettato dai microfoni di AS, il belga ha parlato di un argomento che conosce bene, uno dei tanti allori della sua carriera: il 25 ottobre 1972, nel Velodromo Augustin Melgar di Città del Messico, arrivò il record con la distanza di 49,432 km, 779 metri in più di quella firmata il 10 ottobre 1968 dal danese Ole Ritter prima del 51,151 km messo a referto, sempre nella stessa location, da Francesco Moser nel 1984. Dal 7 ottobre 2022 vige invece il 56,792 km di Filippo Ganna: da allora praticamente nessun tentativo per superare un'asticella altissima, e per Merckx è arrivata l'ora che almeno uno tra Pogacar ed Evenepoel si cimenti in questa impresa, ognuno con le proprie caratteristiche. "Lo sloveno è il migliore, il più completo, mentre il belga ha un'aerodinamica incredibile. Sarebbe bello se potessero affrontare questa sfida".

Chissà se i due, avversari nelle Classiche prima di tornare a fronteggiarsi al Tour de France 2025, raccoglieranno l'invito: intanto Merckx, nel pieno clima di amarcord per i suoi prima 80 anni, ricorda il suo tentativo e ne svela dei retroscena. "Il record dell'ora era un mio obiettivo, senza il quale la mia carriera non sarebbe stata completa. Alla fine del 1972 mi sentivo un po' stanco, non ero in forma, ma dopo settimane di preparazione specifica in Italia mi sono ripreso. Abbiamo attraversato l'Atlantico fino al Messico. Tutto è andato bene, ma ho sofferto molto. Dopo quello sforzo, per una settimana sono riuscito a malapena a camminare". Dal passato glorioso di Merckx al presente altrettanto glorioso di Pogacar, il grande favorito per la vittoria del Tour de France 2025. "Quello che mi piace di lui è che cerca davvero di vincere, non si tira mai indietro. Punta alla vittoria, e questo è bello. A volte mi ricorda quello che stavo cercando di ottenere io. Sarà chiaramente l'uomo da battere. Quello che ho visto in primavera è stato impressionante". Jonas Vingegaard permettendo: senza dimenticarsi di Evenepoel, che si candida a diventare qualcosa di più di un semplice terzo incomodo del duello più atteso dell'anno. "Spero che Vingegaard vada meglio rispetto all'inizio dell'anno. Non andava molto bene prima della caduta alla Parigi-Nizza. Evenepoel, che non ha corso molto a causa dell'incidente di dicembre, potrebbe avere energie di riserva e freschezza. Ma seguire Pogacar in alta montagna non sarà facile per nessuno".