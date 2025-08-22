Ciclismo, Milan rinnova con la Lidl-Trek fino al 2029

Roma, 22 agosto 2025 - Sabato 23 agosto non sarà al via della Vuelta 2025, ma Jonathan Milan non è affatto in vacanza, impegnato com'è al Deutschland Tour 2025, dove finora non ci sono state gioie. Poco male dalla prospettiva della Lidl-Trek, che premia con largo anticipo il friulano con un maxi rinnovo fino al 2029.

Il rinnovo di Milan

L'annuncio della formazione statunitense è stato dato tramite un simpatico post sui propri canali social, preceduto da una frase emblematica ("Non vediamo l'ora di creare altri ricordi insieme! Jonathan Milan ha scelto Lidl-Trek come sua casa fino al 2029") e impreziosito da una serie di foto di quanto raccolto finora in carriera dal classe 2000, con particolare rilievo alla maglia ciclamino appena conquistata al Tour de France 2025. Per quest'anno il capitolo Grandi Giri di Milan è chiuso, ma il futuro è roseo e forse ancora tutto da scrivere e anche piuttosto ignoto: non è un mistero che il friulano voglia cimentarsi con le Classiche, provando magari a ricalcare le orme del gemello diverso Filippo Ganna, ma finora a referto ci sono ritiri e piazzamenti non esattamente da ricordare. Il futuro però è dalla parte di Milan: specialmente dopo il maxi rinnovo siglato da una Lidl-Trek che si coccola il proprio gioiello.

Rottura tra Gee e la Israel-Premier Tech

C'è un clima ben più teso, per non dire di rottura vera e propria, tra Derek Gee e la Israel-Premier Tech. Già dall'esclusione del canadese dalla rosa della squadra che domani sarà al via della Vuelta 2025 si era intuito che tra le parti ci fosse un problema: poi, tramite una nota della formazione israeliana, dal campo delle ipotesi e delle illazioni si è passato a quello delle certezze. "Abbiamo ricevuto un inatteso preavviso di risoluzione del contratto da parte degli avvocati di Gee nella giornata di venerdì 9 agosto (in realtà il 9 agosto era sabato, ndr). Gee, che aveva firmato un rinnovo di contratto nel 2023, era in trattativa con noi a seguito della richiesta di rinegoziare le condizioni del legame attualmente in essere. Noi crediamo fermamente che il contratto con scadenza nel 2028 sia effettivamente valido e siamo in contatto costante sia con l'Unione Ciclistica Internazionale che con gli agenti del corridore per risolvere la situazione e perché l'attuale contratto venga rispettato". Sarà così oppure alla fine, come accaduto di recente per Remco Evenepoel, prevarrà la volontà del corridore, a quanto pare in trattative avanzate con la Ineos Grenadiers? Rispetto al caso del belga, passato alla Red Bull-Bora-Hansgrohe dopo che la Soudal Quick-Step aveva scelto di accettare un indennizzo per non arrivare alle vie legali, quello di Gee sembra ancora più intricato e tortuoso, perché la voglia della Israel-Premier Tech è di far valere il contratto con scadenza nel 2028.

