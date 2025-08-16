Ciclismo, Onley: "Sorpreso dal mio Tour de France. E ora sogno il Mondiale"

Roma, 16 agosto 2025 - Tra le rivelazioni del Tour de France 2025 c'è Oscar Onley, protagonista di una lunga battaglia per la maglia bianca e per il podio con Florian Lipowitz, l'altra grande sorpresa: alla fine l'ha spuntata il tedesco, ma il britannico dall'avventura alla Grande Boucle ha tratto nuove consapevolezze in particolare sulle sue abilità in salita che potrebbero tornargli utili molto presto. Con vista sul Mondiale di Kigali.

Le dichiarazioni di Onley

Il corridore del Team Picnic PostNL è intervenuto a 'Watts Occurring', il podcast gestito da Luke Rowe e Geraint Thomas, rispettivamente un ex atleta e un altro che appenderà la bici al chiodo tra poche settimane: dall'altro lato del monitor c'era invece Onley, che ha parlato innanzitutto della sua piacevole spedizione al Tour de France 2025. "L'obiettivo non era fare classifica ma dopo la cronometro ero in una buona posizione e mi è stato detto di provare a dare tutto, per vedere a che punto ero. Nei giorni seguenti, in modo naturale mi sono ritrovato nella top ten. Non avevo mai fatto salite lunghe, specialmente con il livello dei corridori presenti, quindi mi aspettavo assolutamente di scoppiare un giorno o di perdere terreno. Ma sapevo che ero ancora in buona forma, quindi non mi preoccupavo troppo della cosa". Il classe 2002 è rimasto sorpreso da se stesso, ma senza dimenticare la preparazione delle settimane precedenti, con il Giro di Svizzera 2025 a rivelarsi fondamentale in tal senso. "Onestamente, non era qualcosa che ero sicuro di poter fare. Non avevo mai corso dando tutto ogni giorno per tre settimane, in particolare sulle lunghe salite. Prima del Tour de France non sapevo nemmeno con certezza che tipo di corridore fossi. Sapevo di avere esplosività negli arrivi in salita, ovviamente su salite brevi, ma non mi ero mai testato sulle salite lunghe". Nuove consapevolezze, dunque, per lo scozzese, che passa così al futuro, tra quello più distante nei Grandi Giri, capitolo chiuso per questa stagione, e i ben più vicini Mondiali in Ruanda. "Certamente in futuro vorrei provare almeno a finire sul podio. Non dico che vorrei vincere un Grande Giro perché non ci ho mai realmente pensato, ma credo che ora possa essere un obiettivo o almeno un sogno. Invece i Mondiali - continua Onley - rappresentano un vero grande obiettivo per il finale di stagione. Molti rivali andranno alla Vuelta o ad altre gare, perciò io sto cercando di avvantaggiarmi e concentrarmi già sui Mondiali. Con una buona preparazione e uscendo bene dal Tour de France, forse potrò fare un passo avanti rispetto allo scorso anno. Sono stato in lizza fino all'ultimo giro, ma poi mi si è spenta la luce". In effetti a Zurigo il britannico si era piazzato 16esimo: fare meglio non è impossibile, ma le emozioni provate alla Grande Boucle sembrano irripetibili. "Dopo che hai fatto il Tour de France, tutto viene ridimensionato, anche parlando degli altri Grandi Giri: è una corsa grande, senza eguali".

