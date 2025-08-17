Ciclismo, Orsi quinta in Spagna . Covili oggi gareggia in Francia

La solierese Alessia Orsi,che da oggi sarà in azzurro in Olanda è stata protagonista della due giorni spagnola del Trofeo Bizkailcoloreak dove ha concluso all’11° posto assoluto entrando nella top five della classifica giovani. La 17enne cresciuta nel vivaio della U.C.Sozzigalli sotto la guida di Giancarlo Lugli ed Antonio Marchetti ha dimostrato che la maglia azzurra è ampiamente meritata. Già nella prima frazione della breve corsa a tappe aveva terminato all’8° posto tra le giovani e nella tappa conclusiva ha sfiorato la top ten assoluta risalendo al 5° posto tra la giovani classifica che vede al 20° la gemella Martina. Ieri nell’internazionale Comunità di Capodarco ha concluso ai piedi del podio il portacolori del Team modenese-reggiano VF Group Matteo Scalco con vittoria del ceco Omrzel, positivo il debutto del 18enne modenese Armin Caselli dopo le due belle piazza d’onore in Toscana ed in Lombardia . Oggi sono tanti appuntamenti che vedranno protagonisti le promesse modenese nella semiclassica transalpina Polynormande sarà in gara il professionista pavullese Luca Covili capeggerà il VF Group Bardiani nella intensa settimana in terra francese che proseguirà poi con il Tour du Limousine con quattro tappe dal 19 al 22 agosto. A Villafranca (Verona) saranno in gara dalle ore 9 (km.39) gli esordienti del 1°anno con al via per modenesi Valerio Ballantini (Ciclistica Maranello) seguiti da quelli del 2° anno con il campione provinciale lo spilambertese Elia Caselli che guiderà la pattuglia gialloblu con Alessio Bonfiglioli (Cicl,Maranello) ,Filippo Taddei e Matteo Bellentani in casacca U.S.Calcara. Nel pomeriggio si concluderà l’intensa giornata veronese dove saranno in gara i modenesi Simone e Marcello Pelloni, Samuele Boschetti (Team Paletti) ed i carpigiani Giacomo e Simone Orlandi.

Andrea Giusti