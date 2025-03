Ciclismo, per il fidardense tre punti alla mano. Strade Bianche, Garofoli stoico: "Peccato per quella caduta»

Sabato è finito a terra come Tadej Pogacar, poi il marziano sloveno si è rialzato, ha recuperato lo svantaggio ed è volato verso l’ennesimo trionfo, ma anche Gianmarco Garofoli è riuscito a tagliare stoicamente il traguardo delle Strade Bianche. Eroico il fidardense della Soudal Quick-Step. Per il campionissimo sloveno della Uae (che ha centrato il tris di vittorie a Siena delle Strade Bianche) solo abrasioni, per Garofoli invece anche tre punti alla mano per dei tagli profondi. Il corridore fidardense ha perso diverso sangue, oltre a botte alla spalla, ginocchio, fianco e schiena. Doveva fermarsi, ma ha corso per un’altra ora e mezzo stringendo i denti e concludendo comunque la gara (45esimo). E divertendosi pure come ha scritto alla fine. "Mi sono divertito" con tanto di faccina nel post social pubblicato a fine gara. "Peccato per la caduta in discesa sul Sante Marie, che mi ha tolto la possibilità di lottare con i primi. Però è stato incredibile correre questa pazza Strade Bianche. Con tutta la gente a bordo strada e il calore sentito per me era impensabile non arrivare fino al traguardo. Grazie alla squadra per l’opportunità di esserci" ha tenuto a sottolineare Garofoli che quest’anno indossa la maglia della Soudal Quick-Step e che ha debuttato in gara nel nuovo anno al Tour of Oman. Adesso niente riposo per il classe 2002 di Castelfidardo che l’indomani è partito per il ritiro di Tenerife per preparare gli appuntamenti di primavera e soprattutto quel Giro d’Italia che sogna di correrlo sin da bambino.