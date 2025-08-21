Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Roma, 21 agosto 2025 - Un obiettivo alla volta: prima c'è la Vuelta 2025, da vivere da favorito assoluto dei pronostici (e non solo) e poi, nei programmi di Jonas Vingegaard, cambieranno tante cose rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi. Innanzitutto sparirà il Mondiale in Ruanda, che per diverse ragioni continua a non avere un particolare appeal.

Il nuovo programma del 2025 di Vingegaard

Dalla lista dell'evento al via tra un mese esatto sparisce innanzitutto il nome di Vingegaard, nonostante le voci di corridoio e le sollecitazioni raccolte a più riprese dalla sua Danimarca: non ultimo il commissario tecnico Michael Morkov, che appena pochi giorni fa aveva elogiato le motivazioni di colui che avrebbe dovuto essere la punta di diamante della sua squadra. Niente da fare: a Kigali salterà così il testa a testa con il campione uscente di Tadej Pogacar, ma in ciò che resta della stagione qualche altro capitolo della sfida tra i due sarà ancora da scrivere. Uno per la precisione, e non al Giro di Lombardia 2025, altra gara cancellata dal programma del corridore della Visma-Lease a Bike, che sarà invece di scena agli Europei di Drome-Ardèche, la cui prova in linea è in programma domenica 5 ottobre: quel giorno Pogacar e Vingegaard dovrebbero sfidarsi, anche se di entrambi (soprattutto dello sloveno) si aspetta ancora la conferma ufficiale.

Van Gils dice di no al Mondiale

Il Mondiale di Kigali, il primo in terra africana, continua a incassare alterni feedback, tra Nazionali che si presenteranno a ranghi ridotti rispetto alle potenziali capienze dei propri roster e defezioni di lusso. In casa Belgio per il commissario tecnico Serge Pauwels sono tempi duri, perché dopo Wout Van Aert viene meno un'altra carta: Maxim Van Gils non partirà per il Ruanda e, come spiegato ai microfoni di Het Laastse Nieuws, non proprio per incompatibilità con gli aspetti sportivi della prova di Kigali. "Il percorso mi si addice, ma non amo i voli lunghi e le gare in condizioni esotiche. Ho paura di ammalarmi. Quindi, preferisco concentrarmi sulle gare più vicine a casa". Anche per il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, tra le delusioni finora del 2025, c'è all'orizzonte il medesimo piano B di Vingegaard, con gli Europei nel mirino. Poi ci sono rappresentative che hanno già enunciato la propria formazione: all'Olanda femminile si aggiunge la Norvegia maschile, che a Kigali vedrà di scena, tra gli altri, Tobias Foss e Andreas Leknessund. Il primo, curiosamente, ha già indossato una maglia iridata, ma quella a cronometro vinta a sorpresa a Wollongong, in Australia: dunque, uno che sa come si trionfa a latitudini e in condizioni climatiche particolari.

