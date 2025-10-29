Ciclismo, il ‘nuovo’ Pidcock: “Felice di poter lottare per i Grandi Giri”

Roma, 29 ottobre 2025 – Tra le novità più suggestive figlie della stagione ormai in archivio c'è la trasformazione di Tom Pidcock da 'semplice' corridore da Classiche a uomo da classifica generale dei Grandi Giri, come emerso grazie al terzo posto ottenuto alla Vuelta 2025: un solco che il britannico vuole battere anche nella prossima stagione.

Le dichiarazioni di Pidcock

In realtà, l'annata del corridore del Q36.5 Pro Cycling Team è finita da pochissimi giorni, perché prima delle meritate vacanze c'è stato spazio anche per una corsa gravel in Sudafrica: poi, oltre al fidanzamento ufficiale con Bethany Zajac, arriva l'ora dei bilanci, tracciati ai microfoni di CyclingNews. "Penso di poter essere davvero felice di quest'anno. Avevo accettato che potesse essere una stagione di transizione, ma alla fine è andata molto bene. Ero nella miglior forma della mia vita. Sono migliorato quest'anno e penso di poter crescere ulteriormente il prossimo. Penso che quando ti diverti a fare qualcosa, la fai molto meglio. Se sei in forma e ti diverti anche, cambia tutto. È questa la storia del mio 2025 e spero che continui nel 2026". Concetti chiari e netti da parte di Pidcock, dai quali traspare anche un pizzico di inquietudine nel dover abbandonare la Ineos Grenadiers (non senza uno strascico di veleno ancora percepibile tra le parti) per abbracciare un'avventura sulla carta meno prestigiosa: timori prontamente fugati dal primo anno vissuto nella formazione svizzera di categoria Professional.

"La Ineos Grenadiers è una squadra fantastica, con i suoi obiettivi e i suoi metodi per raggiungerli. Alla fine, quello che è successo con me è stato solo business, niente di personale. Qui invece - continua il classe '99 - trovato fiducia e convinzione delle persone attorno ed è stato un aspetto fondamentale. Inoltre, le conoscenze e la professionalità, per quanto riguarda allenamento e nutrizione sono al livello più alto che io abbia mai avuto". Il britannico prosegue nell'elogio alla squadra che ha abbracciato a partire proprio da quest'anno. "Mi sento davvero parte integrante del gruppo, non solo uno che arriva alle gare come capitano. È qualcosa che mi piace molto. Penso di aver mostrato la leadership in bici, ma anche fuori, aiutando la squadra a crescere e nel prendere decisioni. Ci sono cose in cui posso migliorare, chiaramente, ma mi piace la leadership. È una posizione che sento naturalmente mia".

Si passa poi al capitolo Grandi Giri, accantonato dopo il successo del Giro d'Italia Under-23 2020 ma riemerso grazie alla Vuelta 2025. "Ha cambiato sicuramente il mio modo di pensare alle corse a tappe. Prima era un obiettivo che altri avevano per me, ma io non lo sentivo davvero mio. Ora è diverso. Essere performante in un Grande Giro è probabilmente il più grande passo avanti della mia carriera e mi sono anche divertito. Alla Vuelta correvo per vincere le tappe stando con i migliori, non semplicemente per sopravvivere. Non mi piace correre solo per la classifica generale, ma mi piace tutto ciò in cui riesco a essere competitivo. Dopotutto - conclude Pidcock - è per questo che sono ciclista".