Ciclismo, nuovi record per Pogacar: agganciati Coppi e Girardengo nelle Monumento

Roma, 28 aprile 2025 - "Quando ti ritirerai?". Nella battuta del terzo classificato Ben Healy subito dopo la fine della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 è racchiuso, tra il serio e il faceto, il pensiero di gran parte dei suoi avversari: Tadej Pogacar ha risposto, a sua volta tra il serio e il faceto, indicando il 2030 come la data della scadenza del suo accordo (milionario) con l'UAE Team Emirates-XRG e facendo capire che dopo quella data verranno fatte delle valutazioni da parte di un corridore che non ha mai nascosto di avere nel divertirsi in bici lo stimolo principale a correre. E mentre si diverte, lo sloveno arricchisce sempre di più la sua bacheca, superando alcuni mostri sacri del ciclismo e avvicinandosi ad altri.

I numeri di Pogacar nelle Classiche

Grazie allo scatto di ieri sulla Cote de la Redoute, Pogacar ha portato a 3 il conto dei successi nella Doyenne, in precedenza già vinta nel 2021 e nel 2024: il primatista resta Eddy Merckx (5), tallonato da Moreno Argentin e Alejandro Valverde, entrambi a quota 4. Allargando il raggio a tutte le Monumento, davanti a tutti c'è ancora il Cannibale, con i suoi ben 19 successi: segue Roger De Vlaeminck a 11. Nella stessa categoria si passa poi a 9, piattaforma sulla quale da ieri c'è anche Pogacar: con lui Costante Girardengo, Fausto Coppi e Sean Kelly. Ci sono però dei primati tutti appannaggio del nativo di Komenda, tra l'altro molto freschi. La vittoria di domenica ha fatto del campione iridato il primo corridore a vincere 3 edizioni della Liegi-Bastogne-Liegi e 3 del Giro di Lombardia, tra l'altro tutte di fila, e pure il primo ad andare a podio in 6 Monumento di fila, praticamente le ultime affrontate. Torna poi il raffronto a distanza con Merckx, che come Pogacar aveva messo a referto la doppietta nello stesso anno Giro delle Fiandre-Liegi-Bastogne-Liegi: oltre loro due, finora nessun altro, con il Cannibale che ci è riuscito in due annate. Nella fotografia entra pure Mathieu Van Der Poel quando si parla di corridori capaci di vincere almeno 2 Monumento nella stessa stagione nell'arco di 3 anni: parlando dei due in attività, nonché autentici rivali in questa primavera, l'impresa è riuscita nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Per sapere come andrà il Giro di Lombardia 2025 mancano ancora diversi mesi: intanto Pogacar può fregiarsi di aver ottenuto il podio in tutte le Monumento disputate finora in stagione.

L'incoronazione di Merckx

Proprio Merckx nei giorni scorsi aveva incoronato ancora una volta lo sloveno. "E' il corridore più completo, quello che mi assomiglia di più: è stato incredibile vederlo scattare in quel modo sul Mur de Huy". Queste le parole del Cannibale relative all'impresa di Pogacar alla Freccia Vallone 2025. "Era come se gli altri si fossero fermati, davvero impressionante. Nelle Classiche ha ancora qualche concorrente, ma non nelle corse a tappe, nelle quale è il più forte". A Jonas Vingegaard, il prossimo luglio, il compito di provare a smentire questa tesi.

