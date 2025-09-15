Ciclismo, Riccitello passa alla Decathlon: è il più giovane in top 10 in due Grandi Giri in un anno

Roma, 15 settembre 2025 – Un duello testa a testa risoltosi soltanto sulle durissime pendenze del Bola del Mundo: alla fine, nella lotta per la maglia bianca, Matthew Riccitello l'ha spuntata su Giulio Pellizzari, che però dal canto suo ha chiuso la Vuelta 2025 regalandosi la gioia della prima vittoria in carriera, in cima al Morredero, e mettendo a referto un record tutto particolare.

Il record di Pellizzari e il trasferimento di Riccitello

Sesto al Giro d'Italia 2025 e sesto alla Vuelta 2025, il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe a 21 anni e 298 giorni diventa il più giovane di sempre a concludere due Grandi Giri nella stessa stagione nella top 10, entrambi curiosamente partendo con i galloni del gregario (di Primoz Roglic nella Corsa Rosa e di Jai Hindley in quella spagnola). Classe 2003 l'italiano e classe 2002 Riccitello, che come da pronostici cambierà squadra nel 2026: via dalla tormentatissima Israel-Premier Tech per abbracciare la causa della futura Decathlon CMA CGM, una corazzata che sta nascendo sotto l'egida del 'solo' primo sponsor che ha già preso Olav Kooij che, per restare in tema di record, con i suoi 3 milioni di ingaggio diventerà il velocista più pagato di sempre.

Lo statunitense si legherà alla causa fino al 2028 e lo farà con tante aspettative sul proprio conto, come confermato in un comunicato ufficiale successivo alla firma. "Sono davvero entusiasta all'idea di entrare a far parte del Decathlon CMA CGM nel 2026. Ammiro l'ambizione e i progressi compiuti dalla squadra negli ultimi anni. Desidero continuare a migliorare come corridore nelle gare a tappe e nei Grandi Giri. Sono convinto che questa squadra mi aiuterà a raggiungere il mio pieno potenziale. Sono motivato a trarre il massimo da questo nuovo capitolo e fiducioso che questo sia l'ambiente giusto per continuare a crescere, sia come corridore che come persona”. Dal gruppo l'anno prossimo spariranno, causa ritiro, Adrien Petit e Simone Petilli, mentre Juan Pedro Lopez passerà alla Movistar Team, che ingaggia pure Roger Adrià e Raul Garcia Pierna, mentre Theo Leveque va al Team TotalEnergies. Ci sono anche i rinnovi: Benjamin Thomas e Bryan Coquard prolungano fino al 2027 con la Cofidis. Larry Warbasse e Hannes Wilksch fanno lo stesso con la Tudor Pro Cycling Team e Abel Balderstone con la Caja Rural-Seguros RGA.

Le dichiarazioni di Kwiatkowski

Da due giovanissimi protagonisti della Vuelta 2025 a uno dei più esperti della corsa vinta (senza premiazioni ufficiali) da Jonas Vingegaard: tramite un post sul proprio profilo X, Michal Kwiatkowski dice la sua su quanto accaduto in Spagna, lanciando un allarme per la sicurezza nel ciclismo. “Se l'UCI e gli altri enti responsabili non stati in grado di prendere le giuste decisioni per tempo, allora, sul lungo termine, è molto grave per il ciclismo che i manifestanti siano riusciti a ottenere quello che volevano. Non si può far finta che non sia accaduto nulla di che. D'ora in avanti, tutti potranno pensare che una corsa ciclistica possa essere usata come un efficace palcoscenico per le loro proteste”.