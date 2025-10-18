Ciclismo, Roglic sull'arrivo di Evenepoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe: “Una cosa buona”

Roma, 18 ottobre 2025 – Mentre il suo connazionale Tadej Pogacar ha collezionato come sempre numeri da record, con 20 vittorie in stagione su 50 giorni di corsa, per il 40% del totale, Primoz Roglic ha chiuso il suo 2025 con appena 3 successi (tra cui la Volta a Catalunya 2025) e, soprattutto, qualche rimpianto, al quale aggiungere i dubbi su un futuro che in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe vedrà l'arrivo di un certo Remco Evenepoel.

Le dichiarazioni di Roglic

Intanto, il classe '89 è stato protagonista di un evento benefico a Novo Mesto, a margine del quale il portale Siol.net ne ha raccolto le dichiarazioni su ampio raggio: si parte, appunto, da un resoconto su quanto fatto nell'annata da poco conclusa. "Avrei sicuramente voluto di più. Mentirei se dicessi che sono felice dopo tutto l'allenamento e lo sforzo, ma i risultati sono quello che sono. Il mio livello era solido, ho ottenuto quello che potevo, o forse un po' di più, ma gli altri sono stati un po' più veloci. Io ormai chiamo il gruppo MotoGP. Le velocità sono davvero incredibili". Dunque, complice l'età non più verdissima, Roglic colloca se stesso in una seconda fila di un'ipotetica seconda fila: la prima vede invece figurare anche Evenepoel, il prossimo compagno di squadra dello sloveno, che commenta così l'innesto più importante del ciclomercato con vista sul 2026. Ben più defilato, sempre sponda squadra tedesca, c'è il recente arrivo di Jarrad Drizners. "Questa è fondamentalmente una buona cosa. Per me, potrebbe significare che posso fare un passo indietro, se posso permettermi di chiamarlo così per quanto riguarda tutta quella responsabilità e tutte le cose al di fuori della bicicletta. Ora abbiamo un giovane a cui tutti possono aggrapparsi. Spero che forse avrò un po' più di tranquillità, un po' più di libertà". Forse un po' a sorpresa, Roglic è quindi sollevato dell'arrivo del belga, ipotizzando per se stesso una stagione, la prossima, ancora tutta da definire ma, forse, con meno pressione sulle proprie spalle. "Dobbiamo sederci, pensare attentamente a cosa è possibile e cosa non lo è. Soprattutto, voglio cose reali. Conversazioni realistiche e obiettivi realistici".

Le dichiarazioni di Lafay

Nonostante l'età anagrafica sia diversa, sul futuro di Victor Lafay pende una spada di Damocle ben diversa che coinvolge tutta la carriera, flagellata nell'ultimo periodo da diversi problemi fisici: il francese, appena 70 giorni di corsa da inizio 2024, ai microfoni di CyclingNews conferma i pensieri sul ritiro nonostante l'ottimo secondo posto nella tappa regina del Tour of Guangxi 2025 alle spalle di Paul Double. "Forse è più facile smettere quando sei al massimo della forma piuttosto che quando sei in difficoltà e sei già stato dimenticato. Non sarebbe male ritirarsi al culmine della carriera. Se smetterò, sarà per dedicarmi ad altri progetti sportivi, quindi è meglio non rovinarmi fisicamente. Volevo prendere una decisione in anticipo, ma le circostanze hanno fatto sì che ci volesse un po' di tempo. Quindi sono davvero indeciso al 50-50 sul da farsi".