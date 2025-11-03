Ciclismo, Roglic sul 2026: "Il sogno sarebbe vincere la Vuelta per entrare nella storia"

Roma, 3 novembre 2025 - Il periodo a cavallo tra due stagioni è un po' la terra di mezzo in cui i corridori, oltre a godersi le meritate vacanze, tracciano bilanci sul passato e fantasticano sul futuro: anche se si chiamano Primoz Roglic e hanno una carta d'identità che comincia ad avere un suo peso in qualsiasi programma.

Le dichiarazioni di Roglic

Nell'incrocio tra passato e futuro entra a gamba tesa la Vuelta 2025, saltata dallo sloveno, il vincitore in carica, che ha invece disputato il Giro d'Italia 2025 e il Tour de France 2025 probabilmente più per una scelta della sua Red Bull-Bora-Hansgrohe. In questo modo il classe '89, recordman di successi totali (4) a braccetto con Roberto Heras, ha dovuto rinunciare alla caccia al primato in solitaria, che per la verità sarebbe comunque stato complicato dato che nella startlist della corsa spagnola era presente un certo Jonas Vingegaard, che poi avrebbe vinto a Madrid. Questo è il passato, che non si può cambiare: Roglic guarda già al futuro e sulle pagine di Marca non nasconde la propria voglia di Vuelta. "Per me sarebbe grandioso essere alla partenza della Vuelta. Se potessi scegliere cosa vincere l'anno prossimo, direi proprio la Vuelta, ma manca ancora tanto tempo. Ovviamente, non sarebbe così facile vincerla, ma sarebbe sicuramente una sfida per me. Poi, non è del tutto sensato parlare adesso dei programmi per il 2026, è troppo presto. Adesso voglio prendermi un po' di riposo, pensare con calma alle cose e poi decidere cosa fare l'anno prossimo". Dice bene lo sloveno, consapevole che in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe a partire dall'anno prossimo ci sarà anche Remco Evenepoel, oltre a un Florian Lipowitz in netta ascesa: entrambi potrebbero essere scelti per il Tour de France. "È molto difficile che ci andrò, ma è anche vero che, dal punto di vista del ciclista professionista, il Tour de France è il Tour de France e tutti vogliono correrlo. È la corsa più importante dell'anno". Roglic parla poi proprio di Lipowitz, quest'anno a sorpresa terzo in classifica alla Grande Boucle. "È uno che può competere con i più forti al Tour de France, anche se non so se per vincerlo, perché è difficile dirlo in maniera netta. È andato sul podio nel 2025 facendo vedere grandi e solidi progressi. Poi, ha centrato podi anche in altre gare World Tour. Sicuramente, è lì con i migliori. È salito sul podio una volta, non vedo perché non possa riuscirci di nuovo. Noi poi speriamo che riesca a fare anche meglio". In conclusione, inevitabile la domanda (per la verità neanche inedita) sulla prossima convivenza con Evenepoel. "Sarà molto facile. Ci sono tantissime corse in calendario e non bisogna sempre chiedersi chi farà cosa e, come squadra, prima dobbiamo pensare di essere al massimo. È grandioso avere Remco in squadra. Ha già fatto vedere di essere uno speciale e ha già vinto tantissime corse, quindi spero possa fare lo stesso con noi nella prossima stagione".

