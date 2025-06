Ciclismo, striscia di vittorie da record per Ulissi

Roma, 25 giugno 2025 - I lampi azzurri al Giro d'Italia 2025 sono stati pochi. Per la precisione tre e tutti figli della XDS Astana Team, tuttora impelagata in una complicata lotta per non retrocedere: la maglia azzurra portata a casa da Lorenzo Fortunato, la tappa vinta da Christian Scaroni, buona a evitare un pericoloso zero in casella da record negativo per l'Italia, e la maglia rosa indossata da Diego Ulissi, una sorta di premio alla carriera per un decano del ciclismo nostrano che ha appena aggiornato la sua striscia positiva.

Il primato di Ulissi

Professionista dal 2010, il toscano da allora ha sempre vinto almeno una corsa all'anno, tra cui ben 8 tappe al Giro d'Italia. Quest'anno, per poco, il bottino non è stato rimpinguato ulteriormente, ma Ulissi è comunque riuscito a indossare la maglia rosa dopo una sorta di fuga bidone: il sogno di una vita, come dichiarato proprio dal classe '89, che ieri si è aggiudicato il Giro dell'Appennino 2025 dopo un attacco di 50 km. I successi in carriera salgono a 49, mentre la striscia di stagioni di fila a segno vola a 16 per un corridore che non vuole fermarsi. Nel mirino, perché no, il tricolore in palio nei prossimi campionati italiani. "Credo che saremo al via con una squadra molto forte e quindi cercheremo di dare battaglia". Come in effetti fatto anche ieri, in una corsa alla quale l'XDS Astana Team si presentava con una formazione ricca di giovani reduci dal Giro Next Gen 2025. "Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, abbiamo controllato la fuga iniziale, poi sulla salita più dura, a circa 50 km dall'arrivo, ho attaccato. E' stata dura con il vento contrario, ma sono riuscito a guadagnare un po' di vantaggio e a conquistare questa vittoria".

Infortunio per Finn

Parlando di corridori che hanno da poco concluso il Giro d'Italia riservato agli Under-23, è andata decisamente peggio a Lorenzo Mark Finn, che nella medesima corsa è caduto e ha rimediato una frattura composta della clavicola, come emerso dagli esami di oggi, che hanno solo confermato i timori di ieri. Una tegola importante per il corridore della squadra giovanile della Red Bull-Bora-Hansgrohe, reduce da un Giro Next Gen 2025 al di sotto delle aspettative: per lui solo un sesto posto nel contesto di una batteria azzurra in cui si sono distinti anche Filippo Turconi, Matteo Scalco e Filippo Agostinacchio. Tutto ciò appartiene al passato di una delle promesse più floride di un ciclismo italiano oggi ancora appeso ai successi del veterano Ulissi: il prossimo obiettivo di Finn si chiama Tour de l'Avenir 2025, in programma dal 23 al 29 agosto. Di tempo per recuperare ce n'è, ma la marcia di avvicinamento del classe 2006 al secondo grande obiettivo della sua stagione sarà tutt'altro che in discesa.

Leggi anche - Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vederla