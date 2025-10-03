Ciclismo, Uijtdebroeks passa alla Movistar Team

Roma, 3 ottobre 2025 – A sorpresa, per il timing dell'operazione e per i protagonisti della stessa, la Movistar Team annuncia un colpo molto suggestivo per il 2026, accaparrandosi Cian Uijtdebroeks.

I dettagli e i commenti

Il nome, oltre che complicato, è suggestivo, perché si parla di un prospetto ancora giovane di cui, prima del passaggio nel professionismo datato 2022, si parlava quasi come un possibile fenomeno. Poi i problemi fisici a ripetizione hanno rallentato l'ultima parte di avventura del belga con la Visma-Lease a Bike, per un legame che si scioglie a sorpresa con ben 3 anni di anticipo. Avventura iniziata nel 2024 e nel segno del giallo per la lunga querelle in sede di ciclomercato con l'allora Bora-Hansgrohe, tra minacce di adire le vie legali e le voci (mai confermate) di uno scarso feeling di Uijtdebroeks con il resto della squadra emerso nella Vuelta 2024. Proprio i Grandi Giri sono in teoria il piatto forte della casa del classe 2003, che al Giro d'Italia 2024 ha indossato la maglia bianca prima di doversi ritirare per uno dei tanti problemi fisici che l'avrebbero assillato da lì in poi.

Ora Uijtdebroeks spera di essersi lasciato tutto alle spalle e la stessa Movistar Team confida di aver messo le mani su un corridore capace di riportarla in auge nei Grandi Giri come ormai non succede da troppo tempi. "Sono in una fase della mia carriera in cui crescere come uomo da classifica nei Grandi Giri è diventato fondamentale. Sono convinto che la Movistar Team, e compagni come Enric Mas, potranno aiutarmi in questo campo ed a raggiungere grandi risultati. Inoltre - continua Uijtdebroeks come commento dell'operazione ufficializzata oggi - la squadra ha grande tradizione nelle Classiche con percorsi misti e credo che questo ambiente potrà aiutarmi a diventare un corridore importante in gruppo. Ringrazio la Visma-Lease a Bike, che rimane una delle squadre migliori al mondo in termini di approccio al ciclismo. Ora, però, sento che è il momento di scoprire nuovi orizzonti nella mia crescita e di intraprendere nuove sfide". L'altra faccia della medaglia dell'operazione è proprio la Visma-Lease a Bike, che tramite il CEO Richard Plugge ha spiegato il perché di un divorzio anticipato difficile da preventivare nonostante le difficoltà delle ultime stagioni.

“Abbiamo condiviso due anni intensi e siamo stati felici di vedere la sua prima vittoria da professionista per la nostra squadra in questa stagione. La verità però è che le ambizioni di Cian e della squadra hanno iniziato a prendere direzioni differenti. In questo momento, non possiamo offrire a Cian il ruolo e il calendario di corse che considera essenziali per il suo sviluppo. Dopo conversazioni aperte e sincere, abbiamo acconsentito alla sua richiesta di fare un nuovo passo nella sua carriera. Auguriamo a Cian il meglio nel suo percorso”.