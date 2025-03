Ciclismo, un libro. I 50 anni sui pedali a Campocavallo

Cinquanta anni di attività della società ciclistica di Campocavallo con la presentazione del libro "Dal santuario sui pedali" scritto dal giornalista Luca Falcetta (edito dalla Regione Marche). L’evento è in programma oggi, alle ore 17, presso l’auditorium della Lega del Filo d’Oro, a Osimo. Verrà ripercorsa la storia del ciclismo a Osimo, con la presenza di illustri ospiti, in particolare a Campocavallo dove, da 58 anni, operano il Club e il Team Ciclistico presieduti da Giorgio Antonelli ed Emilio Paolini. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche e dalla Federazione Ciclistica Italiana, sarà anche una preziosa occasione di incontro per tutti coloro che da atleti, tecnici, dirigenti e semplici appassionati hanno avuto modo di interfacciarsi con questa prestigiosa realtà del mondo del pedale. Il volume ripercorre i successi, i retroscena e i personaggi del ciclismo osimano. Una bella storia di provincia con tanti interessanti aneddoti e una ricca serie di immagini. La tradizione ciclistica a Osimo risale agli inizi del Novecento con le corse di velocità in cui gareggiarono le leggende del pedale Coppi e Bartali. Poi, nel 1967, a Campocavallo venne fondato l’omonimo Gruppo Ciclistico. Il tutto grazie a un gruppo di appassionati, capitanato dal compianto Adalberto Gabrielloni, che diede inizio a una vera e propria epopea ciclistica costellata di vittorie e soddisfazioni, nazionali e non solo, storie uniche, come quella di Fred Mengoni, il mecenate che mise l’America sopra la bicicletta e scoprì il più grande campione statunitense di tutti i tempi: Greg Lemond. In oltre 50 anni di storia tanti giovani marchigiani sono cresciuti nella storica società "ai piedi del santuario mariano che domina sulla frazione - si legge nel comunicato del Club Ciclistico Campocavallo -. Intere generazioni hanno potuto praticare il loro sport preferito e correre sulle strade di casa. Insieme hanno imparato ad affrontare le difficoltà, le salite più aspre e le discese più pericolose, ma soprattutto a rialzarsi dopo una brutta caduta".