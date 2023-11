CICLISMO. Van Aert al Giro:: "Sarà questo il mio obiettivo per il 2024»

Già anticipata il mese scorso, diventa ufficiale una notizia: Wout Van Aert, uno dei ciclisti top del panorama mondiale, sarà al via del prossimo Giro d’Italia. Un inedito per il ventinovenne campione belga: vincitore di classiche come Sanremo, Amstel e Strade Bianche, il pluriridato del cross come corsa a tappe in carriera ha affrontato soltanto il Tour, dove in cinque partecipazioni ha conquistato nove tappe e la maglia verde della classifica a punti. "Il mio obiettivo principale nel 2024 sarà il Giro. Non è un segreto che ami l’Italia, per il suo ambiente, la sua gastronomia, l’affetto e il carattere delle persone", ha detto Van Aert in Colombia, dove in questi giorni è ospite della granfondo organizzata dal suo collega Rigoberto Uran.

A convincere il belga a presentarsi al via di Torino il prossimo 4 maggio è stata la dolcezza del percorso rosa, con un dislivello nettamente inferiore rispetto alle ultime edizioni, e i 70 chilometri a cronometro, specialità nella quale darà vita a uno spettacolare duello con Pippo Ganna, altro big che ha confermato la sua partecipazione. Rispetto all’azzurro, però, Van Aert si presenterà come leader unico della Jumbo, convinta che l’ex iridato del cross sia in grado di chiudere il Giro nei primi cinque.