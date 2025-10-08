Ciclismo, Van Der Poel è stanco: "No alla bici: ho bisogno di riposare"

Roma, 8 ottobre 2025 - La stagione ciclistica volge al termine, ma per qualcuno i titoli di coda sono già passati da tempo, almeno per quanto riguarda la strada: tra essi c'è Mathieu Van Der Poel, che ha deciso di dedicare le ultime battute del suo 2025 alla mountain bike e ai relativi Mondiali, tra l'altro senza raccogliere risultati particolarmente entusiasmanti. Già quello, ed è storia di metà settembre, era stato il sintomo del serbatoio ormai vuoto dell'olandese, che torna alla ribalta per spiegare la sua situazione.

Le dichiarazioni di Van Der Poel

Intercettato dai microfoni di Het Laatste Nieuws, il corridore dell'Alpecin-Deceuninck si è aperto senza freni sulle sue difficoltà attuali nel rapporto con la bici: un'anomalia piuttosto inquietante. "Ho fatto un giro lunedì ma probabilmente la bici resterà ferma in garage per un bel po': sento di avere bisogno di riposo. Ho lottato a lungo con questa malattia, in parte perché, da atleta di alto livello, vuoi tornare in bici il più velocemente possibile invece di riposarti di più". Come aveva già fatto Tadej Pogacar dopo il Tour de France 2025, anche il figlio e nipote d'arte si mostra vulnerabile, non nascondendo una sorta di 'burnout' dopo una stagione di fatiche e, anche, la mancanza di stimoli per le gare in calendario da settembre in poi. "Questo ha avuto un impatto ulteriore. Ormai conosco abbastanza bene il mio corpo e sentivo che non era in grado di gestire il carico che avrebbe dovuto. Poi ho cercato di trarre il meglio da questa situazione, sperando che non fosse troppo grave, ma non è stato così. Avevo bisogno di riposo, sia mentalmente che fisicamente. Non c'erano molte corse per me tra agosto e settembre: ho aggiunto il Renewi Tour, ma per il resto non ho trovato molte motivazioni. Di solito mi alleno sempre un po' più del dovuto, ma questa volta è successo il contrario. Ho saltato più allenamenti del dovuto, e questo non è mai un buon segno per me. Mi è successo parecchie volte, ma questa volta era quasi la fine della stagione, e allora lo vivi ancora più intensamente. Avevo un disperato bisogno di un po' di riposo". La speranza di tutti, dallo stesso Van Der Poel alla sua squadra, fino ad arrivare ai tifosi, è che questa crisi sia soltanto momentanea e dovuta a un surplus di scorie accumulate nei mesi precedenti: questo almeno per quanto riguarda la strada. Poi ci sarebbe la stagione del ciclocross, ufficialmente già iniziata lo scorso weekend con le prime gare: conferme ufficiali non ce ne sono, ma le parole di Van Der Poel lasciano intuire che la sua bici potrebbe restare in garage ancora un po' e, dunque, anche per gran parte dell'inverno.

