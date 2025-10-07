Ciclismo, Vingegaard apre al Giro d'Italia: "Ma non dipende solo da me"

Roma, 7 ottobre 2025 - L'ultima immagine in gara di Jonas Vingegaard, praticamente subito fuori dai giochi agli Europei di ciclismo 2025, non è proprio lusinghiera, con tanto di mea culpa su quanto fatto (o non fatto) dopo il trionfo alla Vuelta 2025: il danese però guarda già avanti e in particolare a un 2026 che potrebbe finalmente portarlo al Giro d'Italia.

Le dichiarazioni di Vingegaard

Prima di mandare in archivio un 2025 comunque positivo, Vingegaard ai microfoni di TV2 torna su quanto non ha funzionato nella prova continentale dell'Ardèche-Drome. "La mia stagione è finita. Andrò a un criterium ad Andorra fra un paio di settimane. Poi andrò in Giappone per quello di Saitama, dove porterò anche la mia famiglia. Devo ammettere che dopo la Vuelta sono rimasto giù dalla bici per un tempo più ampio rispetto a quello che avrei voluto. Sono passate quasi due settimane prima che riprendessi ad allenarmi seriamente di nuovo. Ma non è stato perché non volessi, ma perché non potevo. Non so poi se sia stato questo il fattore decisivo per la mia prestazione qui o se si tratti solo di fatica. Questo non sono in grado di dirlo". Dunque, un mea culpa da parte di un corridore severo con se stesso, ambizioso ma, al contempo, molto dedito alla sua famiglia. Quella in senso lato, una Visma-Lease a Bike ai piedi del suo capitano, avrà un peso specifico nelle decisioni che Vingegaard prenderà per il programma del suo 2026, come confessato stavolta ai microfoni di Feltet: in ballo c'è il sogno di completare la Tripla Corona prima dell'eterno rivale Tadej Pogacar, e per farlo il classe '96 dovrà partecipare (vincendo) al Giro d'Italia 2026. "Avevo già detto alla Vuelta che mi sarebbe piaciuto, ma non dipende solo da me: dipende anche da cosa vuole la squadra. Chiaramente, da un lato ci sono le mie richieste, ma dobbiamo anche vedere come squadra quali saranno i nostri obiettivi per la prossima stagione". Vingegaard fa dunque capire che se dipendesse da lui la prossima Corsa Rosa sarebbe un obiettivo concreto fin da subito, ma si sa, il tarlo del Tour de France, specialmente dopo due secondi posti di fila, è sempre lì, bello presente. "Credo che il Tour de France rimarrà il grande obiettivo, e lo sarà praticamente ogni anno, finché correrò e potrò lottare per la vittoria, quindi vedremo cosa succederà". Dunque, alla Visma-Lease a Bike la palla sul da farsi con Vingegaard l'anno prossimo, dando per assodata la presenza alla Grande Boucle: l'ultimo tassello da incastrare riguarda il solito dilemma tra un Giro d'Italia finora mai corso e da vincere per completare la Tripla Corona oppure una Vuelta da provare a difendere dopo il successo di quest'anno.

