Ciclismo, Woods si ritira a fine stagione

Roma, 19 agosto 2025 - Forse fin dalla sua invettiva contro Aso, l'organizzatore del Tour de France, si capiva che la sua avventura nel ciclismo fosse arrivata quasi alla conclusione: privo di freni inibitori, Michael Woods aveva criticato la Grande Boucle per la spettacolarizzazione del tema sicurezza e in particolare delle cadute, proprio lui che nel 2023 aveva domato il Puy de Dome, regalandosi uno degli acuti più importanti di una carriera che terminerà a fine stagione.

Le dichiarazioni di Woods

I due temi, sicurezza e ritiro, si intrecciano tra loro nella decisione di appendere la bici al chiodo, legata a sua volta all'età del canadese, che ha provato a spiegare tutto in una nota, lui che gestisce un blog dove parla di tutto ciò che attiene al mondo del ciclismo, alimentazione compresa. "Per quanto sia stato fortunato a poter praticare questo sport, il ciclismo ha i suoi lati negativi. Ho già evidenziato durante il Tour de France quanto questo sport sia incredibilmente pericoloso. Il prezzo che ho pagato, in termini di salute e di tempo tolto alla mia famiglia, è stato significativo. Negli ultimi anni, quando andavo a prendere i miei figli a scuola, evitavo di dare loro un bacio per non rischiare di ammalarmi. Sono cose che non rimpiango, ma che puoi fare solo per un periodo limitato di tempo". Come un po' affermato da Tim Declerq, un altro che si ritirerà a fine 2025, anche per il classe '86, superata una certa età, determinate riflessioni cominciano ad avere un peso: la sicurezza, ma anche l'aspetto economico, ma tutto senza più grossi rimpianti per una carriera forse mai decollata secondo le aspettative iniziali ma nella quale comunque si possono contare delle vittorie importanti (su tutte 1 tappa al Tour de France, 3 alla Vuelta, 1 alla Tirreno-Adriatico e la Milano-Torino 2019). "Considerando da dove sono partito, a 25 anni e con una bicicletta da 1000 dollari canadesi che mi regalarono i miei genitori, senza sapere nulla di ciclismo, pensare a quello che ho ottenuto è una cosa da fuori di testa. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, ma tutte le cose belle arrivano a una fine. Ho comunque ancora grandi ambizioni e nei prossimi anni mi cimenterò in cose nuove, sempre nel campo degli sport di durata".

Kitzki si ritira

Da un ritiro, carta d'identità alla mano, fisiologico a uno anomalo: il 20enne Louis Kitzki, vincitore della Swift Academy 2024, il concorso indetto da una nota piattaforma per scovare nuovi talenti della bici, si ritira e lo fa a causa del trauma delle recenti tragedie che hanno scosso il mondo del ciclismo. Il tedesco ha infatti preso parte sia al Giro d'Austria 2024, durante il quale morì André Drege, che al recente Giro della Valle d'Aosta 2025, macchiato dalla scomparsa di Samuele Privitera. "Dopo quelle corse ho capito di non essere più il corridore che ero", queste le parole affidate a un posto sul proprio profilo Instagram.

Sinner e il malessere a Cincinnati: tutte le ipotesi sulle cause