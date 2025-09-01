Ciclismo, Zana passa alla Soudal Quick-Step

Roma, 1 settembre 2025 - Continuano gli spostamenti dei corridori italiani in questa sessione di ciclomercato con vista sul 2026: il nuovo colpo è Filippo Zana, che va a chiudere il roster della Soudal Quick-Step per la prossima stagione.

Le dichiarazioni di Zana

Il veneto lascia il Team Jayco AlUla dopo tre anni per approdare nella squadra belga, a partire da gennaio orfana di Remco Evenepoel. Difficile che Zana, campione italiano nel 2022 e vincitore di una tappa al Giro d'Italia 2023, possa colmare quel vuoto, ma le sue qualità da scalatore potrebbero far pensare a questo. In realtà, è più facile che il classe '99 al 'Wolfpack' possa completare quel processo già in corso negli ultimi tempi di trasformazione in un corridore da corse di un giorno o da corse a tappa di una settimana. Se ne saprà qualcosa in più a partite dal 2026: intanto ci sono da registrare le dichiarazioni di Zana al biennale appena firmato con la nuova squadra. "Considero il mio trasferimento alla Soudal Quick-Step una sfida nuova e stimolante, che attendo con grande entusiasmo. E' una squadra con una storia incredibile e sono motivato all'idea di farne parte per i prossimi due anni. Spero di crescere e di ottenere belle vittorie, ma sono anche determinato a collaborare con i miei compagni di squadra per raggiungere i nostri obiettivi e dimostrare perché questa squadra è una delle migliori al mondo". Sponda belga, a parlare è invece patron Jurgen Foré. "Filippo è un corridore che rafforzerà la nostra squadra nelle gare a tappe, ma anche nelle gare di un giorno collinari, dove ha già dato prova di sé molte volte. Dai colloqui che abbiamo avuto, abbiamo scoperto che è molto motivato a crescere ulteriormente e a dare il suo contributo al successo della squadra, e questo ci rende fiduciosi ed entusiasti per le prossime due stagioni".

Gli altri trasferimenti

Nel 2026 dal gruppo sparirà invece Salvatore Puccio, che ha annunciato il ritiro. Cambiano invece squadra Tiesj Benoot e Brent Van Moer, che passano rispettivamente alla Decathlon AG2R La Mondiale Team e al Q36.5 Pro Cycling Team, che prende pure Quinten Hermans. Max Walscheid si accaserà invece alla Lidl-Trek. La Tudor Pro Cycling Team ha invece messo le mani su Stefan Kung e Luca Mozzato, con Filippo Fiorelli che passa invece alla Visma-Lease a Bike. La Ineos Grenadiers si assicura Dorian Godon, mentre la Red Bull-Bora-Hansgrohe, che promuove dalle giovanili Luke Tuckwell, si accaparra Gianni Vermeersch: la Bahrain Victorious prende Pau Miquel e Fernando Barcelò, mentre il Team MBH Bank Colpack Ballan CSB preleva Fausto Masnada, Alessandro Fancellu e Davide Persico. Poi c'è chi come Juan Sebastian Molano annuncia la permanenza alla UAE Team Emirates-XRG, mentre c'è chi come Derek Gee, dopo la rottura annunciata con la Israel-Premier Tech, con tanto di strascico polemico tra le parti, si ritrova oggi svincolato e, secondo radio mercato, in orbita Ineos Grenadiers. Poi c'è Johannes Kulset, rimasto senza squadra per il 2026 per l'imminente svincolo dalla Uno-X Mobility: emblematico l'appello lanciato a mezzo social dalla moglie per trovare una nuova destinazione.

