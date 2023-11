CICLOCROSS. Casasola di bronzo agli Europei in Francia. Viezzi si deve accontentare del quarto posto

C’è un po’ d’Italia sul podio degli Europei di ciclocross a Pont-Chateau in Francia. Merito di Sara Casasola, friulana di San Daniele, 24 anni a fine mese: grazie a una prova superba, l’azzurra è terza nella gara élite dominata dalla fenomenale olandese Fem Van Empel, 22 anni, sulla connazionale Alvarado. E’ l’unica medaglia della spedizione italiana in questa rassegna e arriva dopo il quarto posto conquistato in mattinata da un altro friulano, lo juniores Stefano Viezzi.