Ciclocross, Van Der Poel cala il pokerissimo in Francia

Roma, 29 dicembre 2024 – Cambiano la località, la competizione e l'approccio, ma ciò che non muta è il risultato: il re del ciclocross è sempre lui, Mathieu Van Der Poel, che a Besançon cala il pokerissimo.

La cronaca

L'olandese, ormai una star del fango (e non solo), comincia a far parlare di sé ben prima delle gare. A Loenhout, in Belgio, si era presentato con una Lamborghini arancione, mentre oggi, in Francia, Van Der Poel è arrivato con un volo privato. Il volo, quello vero, il figlio e nipote d'arte lo spicca nella gara valida per la Coppa del Mondo, praticamente messa in ghiaccio già nel secondo dei sette giri in programma. Il resto, è puro garbage time per amministrare il vantaggio, che al traguardo è di 20" su Toon Aerts (quasi omonimo di Wout Van Aert, oggi assente) e di 36" su Niels Vandeputte. Per Van Der Poel, a proposito di numeri, matura così la vittoria numero 42 in Coppa del Mondo, nonché addirittura la 167esima nel ciclocross. "Sono contento perché sono riuscito a fare ciò che volevo. Sono rimasto fuori dai guai, come avevo intenzione di fare, e anche se gli ultimi giri sono stati complicati è andato tutto bene. Sicuramente - continua l'olandese ai microfoni di Wielerflits - stare davanti è più facile perché puoi scegliere che linee tenere, e magari sbagli una curva e nel giro seguente decidi di affrontarla in modo diverso. Va pur detto però che se fai male una traiettoria poi perdi certezze e ti vengono i dubbi". Ora per Van Der Poel qualche giorno di riposo prima di tornare in gara l'1 gennaio per il Trofee X2O di Baal. "E' bello che la Coppa del Mondo passi dalla Francia, dove c'è sempre molto pubblico. A Gavere è stata più complicata, ma anche oggi il percorso era duro".

Le dichiarazioni di Nys

Tra fango e strada si divide anche Thibau Nys, che del secondo ambito ha parlato ai microfoni di Sporza. "Il mio sogno è vincere la Freccia Vallone e una tappa al Tour de France. So che è difficile, ma farò di tutto per riuscire a coronare questa ambizione, ma se non dovessi farcela non lo considererò un fallimento. Quel che è certo è che penso di non aver sfruttato tutte le mie capacità. Il mio corpo si sta ancora sviluppando e non ho ancora spinto oltre i miei limiti, cosa che deve accadere in maniera naturale". Si torna a parlare del Nys nel ciclocross. "Bello, ma avrei preferito vincere più corse che gli Europei. Non voglio sembrare uno che vince una gara e poi sparisce: preferirei dare spettacolo ogni settimana". Si chiude con il programma del 2025 su strada. "Correrò le Classiche nelle Ardenne e poi forse sarò alla Liegi-Bastone-Liegi. Poi sarò al mio primo Grande Giro in carriera, ma non so ancora quale perché uno dei tre ha dei pro e contro. Il sogno, ovviamente, sarebbe il Tour de France". Ambizioni forti che si scontrano con la presenza di alcuni fenomeni. "Se in gara c'è Tadej Pogacar cambia tutto. Vale anche per Van Der Poel: gareggiare contro di loro può essere frustrante, ma io non voglio rimproverarmi nulla".