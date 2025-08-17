Classica di Amburgo 2025, vince a sorpresa Townsend

Roma, 17 agosto 2025 - Il protagonista che non ti aspetti: nel contesto di una startlist ricca di nomi di spicco, la Classica di Amburgo 2025 vede il successo di Rory Townsend, ricco di spunti storici.

La gara e le dichiarazioni di Townsend

A 30 anni da poco compiuti, il campione nazionale irlandese si regala la vittoria più prestigiosa tra le 6 già ottenute in carriera, tra le quali appunto quella nella prova in linea di un Paese che, anche grazie a Ben Healy, sta vivendo un periodo molto florido. Chissà se i fasti raggiunti da Stephen Roche a fine anni '80, con Giro d'Italia, Tour de France e Mondiali vinti nello stesso anno (il 1987) saranno replicabili, ma intanto arriva un successo inatteso, anche per il Q36.5 Pro Cycling Team, al primo acuto nella categoria World Tour. Per farlo Townsend sceglie la via più complicata: la fuga della prima ora, quella di norma destinata a essere riassorbita, specialmente quando in gara ci sono grandi velocisti come Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Paul Magnier, Biniam Girmay, Wout Van Aert e Jonathan Milan. Tutti, escluso quest'ultimo, ritiratosi al terzo passaggio sul Waseberg, arrivano dietro all'irlandese, che vince due volte: il testa a testa a distanza con il gruppo e, appunto, la relativa volata con i rientranti. Vince Townsend ma, al contempo, vince pure la sua Q36.5 Pro Cycling Team, formazione di categoria Professional che mette in carniere ben 400 punti nel ranking Uci che potranno pesare come un macigno nella prossima stagione, tra classifiche e inviti. "Quando è partita la fuga, dopo 10 km non pensavo al fatto di poter arrivare al traguardo. Pensavo che ci fosse più lotta per andare all’attacco, ma alla fine ci siamo trovati in quattro. A quel punto ho pensato che avremmo passato una buona giornata e che io mi sarei dedicato ai vari traguardi volanti. Poi, l'idea era diventata quella di rimanere davanti almeno fino al penultimo passaggio sul Waseberg, per poi provare a restare nel gruppo e dare una mano nel finale. Invece, siamo arrivati al traguardo: è incredibile". Queste le parole del classe '95, che prosegue nel suo accorato raccolto, dal quale traspare tutta l'emozione del giorno più bello di un'intera carriera vissuta da comprimario. "Sentivo che il gruppo stava arrivando e nell'auricolare continuavano a darmi il distacco. Quando li ho visti, ho avuto un po' più di fiducia rispetto ai compagni di fuga e mi sono mosso in anticipo. Di solito, faccio delle buone volate alla fine di gare così lunghe e quindi ho pensato di partire già a 400 metri dal traguardo. Ho cercato di rimanere sui pedali il più a lungo possibile e poi mi sono messo in posizione aerodinamica, cercando di tenerla fino alla fine". E proprio così l'irlandese ha beffato un gruppo ricco di fuoriclasse. "Probabilmente, all'arrivo, si è vista la mia faccia incredula. E' incredibile e fantastico allo stesso tempo. Non avrei mai immaginato di poter vincere una gara World Tour".

