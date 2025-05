Giro d'Italia 2025, Hoole vince tappa 10. Stravolta la classifica generale

Pisa, 20 maggio 2025 – La tappa 10 propone la seconda e ultima cronometro del Giro d'Italia 2025. Come al solito, in questi casi ci sono due corse in una: la prima per la vittoria parziale, che va al gigante Daan Hoole, l'ennesimo asso calato da una Lidl-Trek in grande spolvero, e la seconda che riguarda la classifica generale che premia Primoz Roglic, che risale la china con una prova importante facilitata anche dalle migliori condizioni meteo tra i rivali. Tra essi, pedalano bene (nonostante tutto) Juan Ayuso e Simon Yates: il primo recupera tanto alla maglia rosa sempre più fragile di Isaac Del Toro, mentre il secondo scala posizioni e quasi insidia la terza piazza di Antonio Tiberi, difesa per appena 2". Scendono invece Egan Bernal, Giulio Ciccone e Richard Carapaz: nel contesto di una classifica generale ancora molto corta, potrebbero cambiare le prospettive per questo terzetto, ma anche per Brandon McNulty e Adam Yates.

La tappa 11, la Viareggio-Castelnovo Ne' Monti di 186 km, mette sul piatto 3 GPM, di cui il primo di prima categoria e gli altri di seconda categoria, e ben 3.850 metri di dislivello: all'apparenza una frazione per fuggitivi, a meno che qualche uomo di classifica non voglia provare il colpaccio su salite dalle pendenze molto insidiose e discese che, in caso di pioggia, potrebbero diventare un'ulteriore insidia.

La cronaca della tappa 10 del Giro d'Italia 2025

Dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia 2025 riparte dalla cronometro di 28,6 km da Lucca a Pisa quasi totalmente piatta e dunque dedicata agli specialisti. Il primo tempo importante al primo intermedio è quello di Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), che passa in 10'12", che diventa 23'41" al secondo rilevamento e 32'40" all'arrivo. Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) piazza rispettivamente un 10'09", un 24'16" e un 33'39". Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike) passa in 10'13", 23'43" e 32'54". Luke Plapp (Team Jayco AlUla) scrive un 10'08", un 23'58" e un 33'14". Daan Hoole (Lidl-Trek) passa in 10'06", 23'07" (il miglior tempo al secondo rilevamento) e 32'30", a sua volta miglior crono all'arrivo. Neanche il favorito numero uno, nonché vincitore dell'altra cronometro, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) riesce a fare meglio: per lui un 9'49" (miglior tempo al primo rilevamento), un 23'31" e un 32'37". Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) parte forte ma viene rallentato da un guaio meccanico: per lui un 10'30", un 24'05" e un 33'07". La situazione si stabilizza con questo scenario, che Hoole al comando, finché in strada non cominciano a vedersi gli uomini in lotta per la classifica generale. Ancora prima, Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) e Marco Frigo (Israel-Premier Tech) passano con ottimi tempi al primo rilevamento: rispettivamente un 10'02" e un 10'03", che poi diventano 23'09" e 23'51" e, infine, 32'53" e 33'17". Mathias Vacek (Lidl-Trek) passa al primo intermedio in 10'00" e 24'04" al secondo intermedio, prima di chiudere in 35'12". Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che era caduto nella ricognizione in mattinata, passa in 10'19", lo stesso tempo di Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Egan Bernal (Ineos Grenadiers) transita al primo rilevamento dopo 11'12": Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) lo fa in 10'27", Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) in 10'49", che al secondo intermedio diventano 25'06" e 25'13". Piove in maniera sempre più copiosa: il primo intermedio di Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) è di 10'40", Giulio Ciccone (Lidl-Trek) lo fa in 10'52", Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in 10'48", Simon Yates (Visma-Lease a Bike) in 10'24". Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) passa al primo intermedio in 10'27": la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) lo fa invece in 10'53".

Intanto Roglic diventa il primo big a chiudere la sua cronometro: il tempo è 33'45", tempo peggiorato di 28" da Simon Yates. Il tempo al secondo intermedio di Tiberi è 24'37", mentre Ayuso passa con 12" di vantaggio su Roglic, che finora tra gli uomini di classifica aveva fatto meglio di tutti a questo punto della corsa. Ciccone chiude a 1'38" dallo sloveno: male anche Bernal, che chiude la sua prova in 35'28", che diventa 35'22" per Carapaz. Del Toro passa al secondo intermedio con 45" di ritardo da Ayuso: Tiberi termina invece in 34'23", perdendo dunque 38" da Roglic. Intanto Ayuso chiude in 34'04": 19" in più rispetto allo sloveno. In strada resta solo Del Toro, che chiude in 34'52": 48" più di Ayuso nella giornata che incorona per il successo parziale Hoole e che stravolge la classifica generale.

Ordine d'arrivo tappa 10 Giro d'Italia 2025

1) Daan Hoole (LTK) in 32'30" 2) Joshua Tarling (IGD) +7" 3) Ethan Hayter (SOQ) +10" 4) Mattia Cattaneo (SOQ) +23" 5) Edoardo Affini (TVL) +24" 6) Jay Vine (UAD) +37" 7) Luke Plapp (JAY) +44" 8) Marco Frigo (IPT) +47" 9) Michael Hepburn (JAY) +50" 10) Xabier Mikel Azparren (Q36) +54"

Classifica generale Giro d'Italia 2025

1) Isaac Del Toro (UAD) in 34h11'37" 2) Juan Ayuso (UAD) +25" 3) Antonio Tiberi (TBV) +1'01" 4) Simon Yates (TVL) +1'03" 5) Primoz Roglic (RBH) +1'18" 6) Brandon McNulty (UAD) +2'00" 7) Adam Yates (UAD) +2'06" 8) Giulio Ciccone (LTK) +2'07" 9) Richard Carapaz (EFE) +2'10" 10) Thymen Arensman (IGD) +2'27"