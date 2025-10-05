Coppa Agostoni 2025, vince Adam Yates

Roma, 5 ottobre 2025 – Il Trittico Lombardo 2025 si apre con la Coppa Agostoni 2025 che, tanto per cambiare, vede il successo della UAE Team Emirates-XRG, a quota 89 vittorie in stagione. Per una volta, cambia il protagonista, oggi assente giustificatissimo: mentre Tadej Pogacar trionfa nella prova in linea élite degli Europei di ciclismo 2025, il suo compagno di squadra Adam Yates si impone sul traguardo di Lissone.

La cronaca della gara

Per il britannico, nel 'derby in famiglia' con il gemello Simon quest'anno oscurato dal clamoroso trionfo al Giro d'Italia 2025, la vittoria odierna è la numero 2 in stagione, ottenuta davanti a Carlos Canal e a Simone Velasco, ma la giornata si era aperta con una maxi fuga con protagonisti Rafal Majka, Rémy Rochas, Lorenzo Milesi, Mauri Vansevenant, Davide Piganzoli e Jonathan Caicedo, a loro volta poi raggiunti da Ivo Oliveira, Ion Izaguirre, Paul Lapeira, Nans Peters, Fausto Masnada, Huge De La Calle, Sergio Chumil, Andreas Leknessund e Alessandro Fancellu: plotone impreziosito poi dagli stessi Yates e Canal, che rompono gli indugi e l'armonia a 50 km dal traguardo. Chissà come sarebbe andata la sfida a due senza la foratura che fa perdere molto terreno allo spagnolo: fatto sta che vince Yates, bravo comunque ad amministrare il vantaggio guadagnato con fortuna e bravura sugli altri, a loro volta regolati da un ottimo Velasco, il migliore degli italiani. Il primo atto del Trittico Lombardo 2025 prende così la strada di Yates e della sua UAE Team Emirates-XRG: domani, a Legnano, sarà la volta della Coppa Bernocchi 2025 prima che, tanto per restare in tema della formazione emiratina piglia-tutto, martedì torni in gara un certo Pogacar, fresco di doppia maglia iridata ed europea, per la Tre Valli Varesine 2025 per una promessa fatta un anno fa dopo un forfait con il senno del poi quasi profetico per una gara che non sarebbe mai stata completata. Nonostante il thriller regalato dal noto caso Israel-Premier Tech, contestata per ovvi motivi ed autoesclusasi dalle tre competizioni lombarde, per ora tutto sta filando liscio, mentre un anno fa ci pensò il maltempo, e in particolare un violentissimo nubifragio, a stravolgere il programma di uno degli appuntamenti tradizionali di fine stagione. La Tre Valli Varesine 2024 fu annullata e, con essa, l'intera classifica generale finale del Trittico Lombardo 2024 saltò: per la cronaca, la Coppa Agostoni 2024 andò a Marc Hirschi, mentre la Coppa Bernocchi 2024 fu vinta da Stan Van Tricht.

