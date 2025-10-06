Coppa Bernocchi 2025, vince Godon nel giorno del ritiro di Nizzolo

Legnano, 6 ottobre 2025 - Il primo atto del Trittico Lombardo 2025, la Coppa Agostoni 2025, era andato ieri ad Adam Yates: oggi tocca al secondo tassello, la Coppa Bernocchi 2025, e la vittoria va a Dorian Godon.

La cronaca della gara

Il francese batte in volata, praticamente al fotofinish, Tobias Lund Andresen, con Giovanni Lonardi, terzo, come primo degli italiani. Il campione nazionale francese sull'albo d'oro succede a Stan Van Tricht (oggi al via per provare a difendere il successo di un anno fa): due nomi, gli ultimi due vincitori, forse non esattamente di primissimo piano se paragonati al resto del parterre. Restando alla strettissima attualità, al via di Legnano, anche sede d'arrivo dopo 193,2 km quasi interamente riservati ai velocisti, c'erano anche, tra gli altri, Sepp Kuss, Matthew Brennan, Benjamin Thomas, Quinten Hermans, Michael Matthews, Vincenzo Albanese, Mikkel Frolich Honoré, Andrea Bagioli, Jay Vine e Bjorn Koerdt, che non a caso formano una fuga dal contenuto molto interessante e promettente dopo che quella della primissima ora, con a sua volta protagonisti anche Gianni Vermeersch, Ethan Hayter e Xabier Mikel Azparren, era stata ripresa nel circuito del cosiddetto Piccolo Stelvio. Neanche questo plotoncino riesce a evitare la volata e così ci provano Alessandro Covi e Quinn Simmons con una sparata negli ultimi chilometri, quelli in cui notoriamente il resto del gruppo si studia e rischia così di cadere per mano della più classica delle 'fagianate'. Invece no e la volata è inevitabile: vince per meno di mezza ruota Godon, al sesto sigillo stagionale, compresa la vittoria del titolo nazionale.

Italia ancora a digiuno

Si allunga così il digiuno dell'Italia, che non riesce a fare sua l'edizione numero 106 della Coppa Bernocchi: l'ultimo acuto resta quello datato 2022 di Davide Ballerini. La favola più bella sarebbe stata la vittoria di Giacomo Nizzolo, oggi all'ultima corsa di una carriera impreziosita da due titoli nazionali (nel 2016 e nel 2020, anno anche del successo continentale) e da due maglie cicliamino al Giro d'Italia (nel 2015 e nel 2016). Da un ex campione europeo a quello freschissimo, per una maglia che però in gruppo nessuno vedrà perché virtualmente coperta da quella iridata: domani il Trittico Lombardo 2025 si chiuderà con la Tre Valli Varesine 2025 nella quale ci sarà anche Tadej Pogacar dopo il forfait di un anno fa e la relativa promessa, mantenuta, di esserci nel 2025. E così sarà, per preparare al meglio il Giro di Lombardia 2025 di sabato 11 ottobre ma anche per provare a bissare il successo del 2022: perché quando lo sloveno è al via di una corsa non è mai solo tanto per partecipare.

