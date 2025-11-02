Criterium di Singapore 2025, vince Milan

Roma, 2 novembre 2025 - Parlare di competizione, a inizio novembre, è eccessivo, ma al Criterium di Singapore 2025 i nomi altisonanti del ciclismo erano presenti quasi in massa: a spuntarla tra tutti è stato Jonathan Milan.

La gara e le dichiarazioni di Milan

La kermesse asiatica organizzata da Aso, società che organizza il Tour de France, era esplosa a 23 km dal traguardo grazie alla fuga più interessante delle varie che avevano già animato la giornata, quella con protagonisti Ben Healy, Primoz Roglic, Tim Wellens, Ben O'Connor e Ivan Romeo. Un drappello molto competitivo ma non al punto di impedire la volata finale, vinta proprio dalla maglia verde della scorsa Grande Boucle davanti a Biniam Girmay (in queste ore molto chiacchierato in ottica ciclomercato) e Jasper Philipsen. Per il ciclo: tre grandi interpreti delle volate che si sono già sfidati in diverse occasioni e che contano di farlo anche nel futuro. La spunta Milan, che non aggiunge alcuna vittoria alle 25 ufficiali in carniere dato che quella di Singapore è solo un'esibizione, ma la soddisfazione di aver messo le proprie ruote davanti a quelle di rivali molto ostici resta tanta. "Oggi mi sono divertito. La squadra si è comportata bene ed è stata una gara bella, molto battagliata visto che sono andate vie due fughe importanti, l'ultima delle quali in particolare con ragazzi piuttosto forti che è stata ripresa a pochi metri dal traguardo". Milan analizza più nella totalità una giornata di festa comunque non esattamente assistita da un meteo clemente. "Abbiamo fatto la prima ora di gara sotto una pioggia piuttosto forte ma ci è andata bene, perché nell'ultima mezz'ora sostanzialmente ha smesso. Nel complesso - continua il classe 2000 - è stata una bella giornata, magari non dal punto di vista meteorologico ma è un bel modo per salutare Singapore e guardare ora a Saitama dove speriamo di fare altrettanto bene perché, alla fine, è sempre un obiettivo finire l'anno al meglio". Giornata di festa, sì, ma con anche ben due sprint ad animarla, come ricordato proprio da Milan. "La prima volata, quella per lo sprint intermedio, l'ho sbagliata prendendola troppo davanti e Philipsen mi ha passato, mentre la seconda, quella più importante con la vittoria in palio, l'ho approcciata in posizione perfetta: sono felice che sia andata bene".

Le dichiarazioni di Romeo

Nell'ultima fuga era presente anche Romeo, uno dei prospetti più interessanti del ciclismo spagnolo che ai microfoni di Marca ha commentato il suo finale di stagione. "La stagione non è finita come avrei voluto. È stato un finale un po' strano con il Mondiale che non è andato del tutto bene. Ma penso che la stagione in sé sia stata molto buona. Ho solo sbagliato un po' nella parte finale. È stata una lezione: non tutto può sempre andare alla perfezione, ma nel complesso è andato tutto molto bene. Ora - continua il corridore della Movistar Team - vedo l'ora di iniziare la preparazione per il prossimo anno. Fare un altro piccolo passo in avanti per avvicinarmi gradualmente ai migliori".

