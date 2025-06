Cycling Star Criterium 2025, vince Del Toro

Roma, 3 giugno 2025 - Neanche il tempo di archiviare il Giro d'Italia 2025 che molti suoi protagonisti tornano in sella e lo fanno per il suggestivo Cycling Star Criterium 2025.

A Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, si è consumato il riscatto di Isaac Del Toro dopo la debacle incassata sul Colle del Finestre che gli è costata il passaggio della maglia rosa dalle sue spalle a quelle di Simon Yates dopo 11 giorni di reggenza. Stavolta il messicano ce la fa a vincere, naturalmente con le dovute proporzioni di un evento ludico tenutosi tra l'altro a orari insoliti, precedendo sul podio due tra le (poche) note liete di casa Italia della corsa appena andata in archivio: l'astro nascente Giulio Pellizzari, che ha chiuso sesto nonostante una prima parte di Giro d'Italia 2025 vissuta al totale servizio di Primoz Roglic, e la maglia azzurra Lorenzo Fortunato. Nessuno dei due ha potuto nulla contro l'allungo sferrato da Del Toro a un paio di giri dal termine della gara, di cui è esistita anche una versione femminile. In questo caso, ha vinto Lorena Wiebes davanti alle azzurre Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin. L'Italia è riuscita a far festa nella competizione riservata agli ex, vinta da Alessandro Ballan, tuttora l'ultimo campione del mondo su strada per i colori azzurri, davanti a Roberto Pagnin e Marco Melandri.

Al Giro d'Italia 2025 ha vinto la controversa tappa di Napoli, quella della maxi caduta che avrebbe influenzato l'intero prosieguo della corsa, costando il ritiro a Jai Hindley, prima della neutralizzazione dei tempi varata dall'organizzazione: Kaden Groves al Tour de France 2025 potrebbe mettersi al servizio di Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen, formando un treno, quell'Alpecin-Deceuninck, a dir poco micidiale negli sprint. "Mi sono presentato al Giro d'Italia che non ero felice della mia condizione, ma poi strada facendo ho trovato la gamba e ho vinto una tappa. Ora mi prendo un periodo di riposo in vista dell'altura prima del Tour de France". Proprio questa fase sarà decisiva per l'australiano per capire come e se presentarsi alla Grande Boucle, dove la presenza degli assi Van Der Poel e Philipsen è ovviamente già confermata. In realtà, intorno all'olandese ruotano dei dubbi legati alle condizioni fisiche dopo la caduta occorsa in una gara di mountain bike che gli è costata la frattura dello scafoide. Dopo il pessimismo iniziale, in realtà lo stesso figlio e nipote d'arte ha rassicurato tutti mostrando degli immediati allenamenti sui rulli, ma la corsa è ovviamente un'altra cosa: a maggior ragione il Tour de France 2025, che come sempre sfoggerà un parterre di lusso in ogni ambito.

