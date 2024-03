DA OGGI A DOMENICA. Tirreno-Adriatico con Vingegaard

Per iniziare a respirare aria di Tour, al via quest’anno da Firenze, scende in Italia chi ha vinto gli ultimi due: è Jonas Vingegaard la star della Tirreno-Adriatico che da oggi a domenica ne avrà per tutti, velocisti e scalatori, per chi prepara le classiche e chi pensa ai grandi giri. Di quest’ultima categoria fa parte il pescatore danese, già visto fra i due mari due anni fa, finì secondo: ha forti chance di far meglio, perché ha aperto vincendo la stagione e perché sabato a Monte Petrano potrebbe mettere tutti all’angolo. Come stia Vingegaard si capirà già oggi nella piattissima crono di 10 chilometri sul lungomare di Lido di Camaiore che chiama subito allo scoperto Pippo Ganna, capofila di una colonia italiana che propone giovani interessanti come Milan, Tiberi, Milesi, Zana e Piganzoli e a 41 anni rilancia Pozzovivo, nel team che l’ha lanciato 19 anni fa, la Vf Bardiani Csf. Ricca la pattuglia straniera, con Carapaz, Bardet, Alaphilippe, Pidcock, Geoghegan Hart, Ayuso e Uijtdebroeks.

a. cos.