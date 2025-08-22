Colpo di scena Damiano Caruso cade e non parte alla Vuelta 2025

Roma, 22 agosto 2025 - Ancora prima del colpo di pedale iniziale, la Vuelta 2025 regala un colpo di scena: Damiano Caruso scivola durante la presentazione ufficiale, rimediando una frattura alla mano che lo costringe a saltare la corsa al via sabato 23 agosto da Torino.

Le condizioni di Caruso e il sostituto

Cambiano così i piani in casa Bahrain Victorious, che perde il luogotenente di Antonio Tiberi, nonché un possibile capitano ancora competitivo in salita, come emerso anche quest'anno dall'ottimo quinto posto al Giro d'Italia 2025. Non solo l'esperienza e la qualità quando la strada si impenna: a Caruso, che alla recente Vuelta a Burgos 2025 aveva interrotto un digiuno di vittorie di oltre 3 anni, la caparbietà non manca, al punto che stamattina ha provato ad allenarsi nonostante l'incidente occorso in una fase antecedente l'inizio delle ostilità. Il siciliano è salito in bici nei pressi di Pianezze, ma la fumata è stata nera a causa del dolore di una frattura a questo punto da non sottovalutare: in sua sostituzione, la Bahrain Victorious chiama Finlay Pickering, per una scelta diametralmente opposta a livello anagrafico. Dall'esperienza di Caruso alla freschezza del britannico, al debutto assoluto (tra l'altro in questo modo) in un Grande Giro ma con qualche credenziale già interessante. Il classe 2003 si è visto di recente alla Vuelta a Burgos 2025 e, ancora prima, al Giro di Svizzera 2025, ma l'apice della stagione finora è stato toccato al Tour of the Alps 2025, nel quale è arrivata la maglia di miglior scalatore. Probabilmente proprio questo risultato avrà pesato nella scelta della Bahrain Victorious, all'interno della quale potrebbero essere ridiscusse le gerarchie alle spalle di Tiberi: potrebbero infatti salire le quotazioni di Jack Haig e soprattutto Santiago Buitrago, un altro scalatore puro. Anche in casa Ineos Grenadiers c'è una novità dell'ultim'ora, a testimonianza di una startlist elastica fino al primo colpo di pedale di domani da Venaria Reale: resta a casa Lucas Hamilton, che ha accusato un malessere nelle ultime ore, mentre sarà al foglio firma Ben Turner, pronto a essere al servizio del capitano Egan Bernal, uno che sa come si vincono Giro d'Italia e Tour de France ma non (ancora) la Vuelta. Alla corte del colombiano ci sarà anche Filippo Ganna, acclamatissimo negli eventi precedenti la Vuelta 2025. Uno di essi è costato carissimo a Caruso, la cui defezione riduce il comparto degli italiani al via di Torino, ora 17. Oltre a complicare i piani di Tiberi, che ha un conto aperto con la buona sorte fin da quanto accaduto al Giro d'Italia 2025, con quella caduta a Gorizia-Nova Gorica che ha spazzato via i sogni di gloria in classifica generale.

Vuelta 2025, tutte le tappe e le altimetrie