Per Del Toro la stagione non è finita: nel mirino i titoli nazionali

Roma, 22 ottobre 2025 - Le vacanza sono iniziate già da giorni, ma non per tutti i corridori e non solo per i Mondiali di ciclismo su pista 2025 in programma dal 22 al 26 ottobre: prima del meritato relax, per Isaac Del Toro ci sono ancora due impegni da disputare, ossia la prova in linea e quella a cronometro dei campionati nazionali del Messico.

Le dichiarazioni di Del Toro

I giorni di gara del classe 2003 saliranno così a 73 e l'obiettivo sarà riportare l'anno prossimo in gruppo due maglie che mancano da un po'. I giorni cerchiati in rosso sul calendario sono giovedì 23 e sabato 25 ottobre e la location sarà Ensenada, quindi praticamente sulle strade di casa di un Del Toro che non ha nascosto la voglia di regalarsi un ultimo doppio botto stagionale. "Gareggiare ai campionati messicani nella mia città natale questo fine settimana è davvero speciale per me. È il modo perfetto per concludere la stagione, circondato dalla famiglia, dagli amici e dai tifosi che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. Sono orgoglioso di correre con i colori della UAE Team Emirates-XRG qui, finalmente sulle strade di casa, e darò il massimo per concludere l'anno in bellezza. Saranno giorni davvero speciali e spero che tutta la comunità ciclistica messicana possa partecipare e godersi questo fine settimana all'insegna del ciclismo". Per Del Toro, indubbiamente il favorito numero uno di entrambe le prove, l'ambizione è quindi issarsi a 18 vittorie nell'anno solare: un dato che lo porterebbe ad appena -2 dai 20 successi di Tadej Pogacar, compagno di squadra ma prima ancora chiaro modello di riferimento del messicano.

Le dichiarazioni di Roglic

Da un giovanissimo del ciclismo a un esperto come Primoz Roglic, ancora una volta pungolato sull'imminente approdo di Remco Evenepoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe: stavolta tocca ai microfoni di CyclingNews, ai quali lo sloveno è estremamente franco nello smontare sul nascere un possibile conflitto intestino. "Abbiamo avversari forti contro cui lottare, perché dovremmo competere l'uno contro l'altro? Si tratta di dare il meglio insieme. Remco è un ragazzo incredibile e ha già ottenuto risultati davvero importanti. Speriamo che possa continuare a fare bene insieme a me. Non lo conosco bene, non abbiamo mai parlato davvero, solo in bici per salutarci, il che non è molto. Avremo modo di conoscerci meglio al ritiro della squadra. Questo è il primo passo per lavorare insieme". Roglic analizza poi il suo 2025, non negando l'epilogo comunque non lontanissimo della sua carriera. "E' stata una stagione con molti alti e bassi e tante emozioni diverse. Avrei sicuramente voluto di più, soprattutto dopo tutto l'allenamento e il lavoro che ho fatto. Quanto al futuro, non voglio pensarci: ho ancora un contratto, quindi normalmente continuerò a correre, e poi vedremo cosa succederà durante la stagione. Vivo alla giornata, felice di essere ancora qui e di poter ancora andare in bicicletta".