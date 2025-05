Due Giorni Marchigiana 2025: ciclismo internazionale tra Castelfidardo, Loreto e Recanati

Un fine settimana con la Due Giorni Marchigiana 2025. Una delle gare dilettantistiche più importanti come sottolinea anche il ct della Nazionale azzurra Under 23 Marino Amadori presenza fissa sulle strade fidardensi. "E’ uno degli appuntamenti principali del calendario, due giornate che offrono la possibilità a ciclisti dalle diverse attitudini, passisti, velocisti o finisseur, di mettere in mostra il loro talento. Un percorso dall’elevato spessore che cade a pennello per testare le condizioni e rifinire la preparazione degli azzurri in vista della prova di Coppa delle Nazioni che si svolgerà a fine mese nella Repubblica Ceca". E poi la Due Giorni è una delle poche classiche a vocazione internazionale. Tre i Comuni attraversati: Castelfidardo, Loreto e Recanati, con 35 squadre al via di cui 5 straniere e 175 corridori tra elite -under 23. "Un grande applauso allo Sporting Club Sant’Agostino del presidente Bruno Cantarini che con tanta tenacia e competenza mantiene in vita queste due corse di grande tradizione" aggiunge il commissario tecnico. La Due Giorni Marchigiana - che si correrà domani e domenica - taglia il traguardo della 43^ edizione forte di una organizzazione consolidata, di un albo d’oro da applausi (da Bugno a Fondriest, da Cunego a Tonti, da Cipollini a Moreno Moser finendo con Tsarenko e Della Lunga che si sono imposti lo scorso anno). Si salirà in sella domani per il Gran Premio Santa Rita Trofeo Foridra, con partenza alle 13 dal bivio Querciabella e traguardo posto in zona Sant’Agostino dopo 170 km di spettacolari e impegnativi saliscendi che si sviluppano su due circuiti. Domenica, il Trofeo Cisel Città di Castelfidardo, gara di 180 km con start alle 13 e traguardo in via Che Guevara, Cerretano, circuito pianeggiante che si presta agli spunti dei velocisti. Attesi al via i migliori atleti delle più prestigiose squadre, tra cui Biesse Carrera, Team Colpack Ballan che si è aggiudicata il GP della Liberazione di Roma con Masciarelli, Hoppla che con Riccardo Lorello ha già vinto un paio di gare in stagione, team Emirates e Zappi racing team. Il direttore di corsa è Raffaele Babini, con esperienze al Giro d’Italia e Milano-Sanremo coadiuvato da Fabio De Carolis e Andrea Micheli, mentre il presidente della giuria Uci è il britannico Taylor Scott. Quartier generale presso lo stabilimento Garofoli in via Recanatese, zona Cerretano.