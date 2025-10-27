Ciclismo, Dumoulin sta con Pogacar: “Non mi annoia vederlo vincere”

Roma, 27 ottobre 2025 - Tadej Pogacar e la sua UAE Team Emirates-XRG e un dominio che divide, con il patron dell'Unibet Tietema Rockets (fresca dell'ingaggio di Wout Poels) a schierarsi contro: dall'altro lato c'è chi come Tom Dumoulin apprezza invece le gesta di un fuoriclasse generazionale come lo sloveno.

Le dichiarazioni di Dumoulin

Il vincitore del Giro d'Italia 2017, trionfo al cardiopalma rievocato proprio dal diretto interessato in quest'occasione, ha affrontato il tema sulle colonne di Marca, non nascondendo la propria opinione al riguardo nonostante la lunga militanza tra le fila dell'allora Jumbo-Visma, la rivale della formazione emiratina nella quale milita il campione mondiale ed europeo. "È speciale vedere i migliori in gara vincere ogni corsa. Naturalmente preferiremmo vedere più battaglia fino al traguardo, come nel Giro d’Italia 2017, quando quattro corridori potevano ancora vincere nell'ultimo giorno. Eppure ammiro la sua maestria e mentalità. Non mi annoio a vedere Pogacar vincere, anche se mi piace anche quando c'è tensione fino all'ultimo minuto". Insomma, Dumoulin dice un po' tutto e il suo contrario, sbilanciandosi ancora meno quando c'è da ipotizzare il momento del ritiro di Pogacar e, quindi, con esso la fine di un'epoca del ciclismo: un po' l'argomento del momento, affrontato nel giorni scorsi, con le medesime teorie, anche da un'altra vecchia gloria come Michael Woods. "È difficile da dire per quanto continuerà a correre. Nello scorso Tour de France si è detto stanco e dubbioso su quanto sarebbe durato, ma ai Mondiali ed al Giro di Lombardia è apparso nuovamente molto motivato. Probabilmente, quindi, non sa nemmeno lui quando si ritirerà".

Mareczko si ritira

Mentre Davide Cimolai, per sua stessa ammissione, è ancora nel pensatoio su cosa fare della sua carriera, senza negare l'esistenza dell'ipotesi ritiro, Jakub Mareczko mette invece definitivamente un punto alla sua carriera: l'annuncio è stato dato dal bresciano, ormai ex velocista con un passato nel World Tour nell'attuale Alpecin-Deceuninck, con un post affidato alla propria pagina Instagram. "È arrivato il momento di fermarsi. Dopo anni vissuti tra sogni, sacrifici e grandi emozioni, chiudo un capitolo incredibile della mia vita. Ho avuto il privilegio di correre con i migliori, di imparare da ognuno di loro e di vivere il ciclismo ai massimi livelli. Porterò con me ogni salita, ogni vittoria, ogni delusione. Grazie a chi ha creduto in me ed ha condiviso la strada, squadra, compagni, tifosi. Un grazie speciale va anche alla mia famiglia che mi ha sostenuto in tutto e per tutto, sempre. Questa corsa finisce qui, ma la passione non si spegne mai".

