Elia Viviani si ritira, l’annuncio a sorpresa: “La mia carriera finisce qui”

Roma, 10 ottobre 2025 - Qualcuno si immaginava che Elia Viviani avrebbe seguito le orme di Elena Cecchini, la sua compagna in forza al Team SD Worx. E invece il campione olimpico non proseguirà per il 2026: ha annunciato l’imminente ritiro che avverrà subito dopo il Mondiali su pista.

L'annuncio e la carriera di Viviani

"2010-2025: sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! Oggi vi annuncio la fine della mia carriera da ciclista professionista! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni!". E’ con questo post, corredato da un video sul proprio profilo Instagram, che Viviani comunica la sua decisione di appendere la bici al chiodo al termine di quest'annata vissuta su strada con la maglia della Lotto dopo la fine del sodalizio con la Ineos Grenadiers e un inverno trascorso senza squadra e con il timore di dover anticipare i tempi. L'Italia del ciclismo perde così il suo 'Profeta', capace dal 2010 (con la maglia della Liquigas-Doimo) di entrare nel ristretto novero dei corridori vincitori di tappe in tutti e tre i Grandi Giri (5 al Giro d'Italia, 1 al Tour de France e 3 alla Vuelta), per un totale di 90 successi in carriera, tra i quali il titolo europeo in linea ad Alkmaar nel 2019. Poi c'è la pista, ambito nel quale Viviani ha brillato con a referto l'oro olimpico di Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2020, entrambi nella specialità dell'omnium, oltre all'argento di Parigi 2024 nella madison: in quel caso in coppia con Simone Consonni, un altro antesignano della generazione d'oro dell'Italia della pista grazie anche ai più giovani Filippo Ganna e Jonathan Milan, oltre a Francesco Lamon. Ai Mondiali, invece, Viviani ha messo in carniere 10 medaglie, di cui 2 d'oro: l'ultimo podio iridato risale alla scorsa edizione, quella di Ballerup 2024, grazie al secondo posto nell'eliminazione. Entrambi i bottini sono parziali: quanto alla strada, Viviani il prossimo 15 ottobre si congederà al Giro del Veneto 2025, quindi sulle strade di casa, mentre per la pista il focus, al 22 al 26 ottobre, andrà ai Mondiali di Santiago del Cile.

I ritiri di Kristoff e Démare

Il veronese non sarà l'unico velocista ad appendere la bici al chiodo a fine stagione: ha già salutato il gruppo Alexander Kristoff, tra l'altro con una punta di amaro per non aver centrato di un soffio le 100 vittorie in carriera, e lo farà a breve Arnaud Démare. Il norvegese ha vinto, tra gli altri, la Milano-Sanremo 2014, il Giro delle Fiandre 2015, la Gand-Wevelgem 2019, 4 tappe al Tour de France, oltre al titolo europeo in linea nel 2017 a Herning e al bronzo olimpico a Londra 2012. Démare, invece, ha messo in carniere la Milano-Sanremo 2016, la Parigi-Tours nel 2021 e nel 2022, 2 tappe al Tour de France e ben 8 al Giro d'Italia, dato che lo rende il francese più vincente alla Corsa Rosa.