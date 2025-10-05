Europei di ciclismo 2025: trionfa Pogacar. L'ordine d'arrivo

Guilherand-Granges (Francia), 5 ottobre 2025 - Come ampiamente ipotizzato, il punto chiave della prova in linea élite maschile degli Europei di ciclismo 2025 è la Cote de Saint-Romain-de-Lerps che prima, a 110 km dal traguardo, segna la resa molto anticipata di Jonas Vingegaard e poi, a 75 km dalla fine, vede Tadej Pogacar scrollarsi di dosso la compagnia di Remco Evenepoel, l'altro favoritissimo di giornata, per intraprendere la solita cavalcata solitaria verso l'ennesima vittoria in carriera: nel mirino una delle poche corse che mancano al suo palmares, un po' l'obiettivo conclamato per il suo 2025. Missione compiuta, e proprio in stile Pogacar, con un attacco da lontanissimo che va a sovrapporre alla sua maglia iridata, sfoggiata anche oggi nella Drome-Ardèche, quella europea, che però proprio per questo motivo mancherà dal gruppo l'anno prossimo. Lo stesso discorso, per quanto riguarda le cronometro, vale per Evenepoel, campione iridato ed europeo, per una maglia che non si vedrà: oggi il belga è costretto, proprio come a Kigali, ad accontentarsi dell'argento e stavolta senza neanche poter tirare in ballo presunti problemi meccanici come alibi per quel gap che inevitabilmente si crea tra i due favoriti quando la strada si impenna. Poi ci sono gli altri, gli 'umani', tra i quali restano i soli Juan Ayuso, Paul Seixas e Christian Scaroni: lo spagnolo va in crisi si una delle ultime salite e così per il bronzo la lotta è ristretta tra il giovanissimo idolo di casa e il bresciano, che sogna un grande acuto per chiudere al meglio una stagione che si era aperta con ottimi risultati. Alla fine, nel tripudio del proprio pubblico, prevale Seixas, con Scaroni costretto ad accontentarsi della cosiddetta medaglia di legno nel giorno in cui l'Italia comunque, con una gran prova di squadra, riscatta il torpore assoluto di Kigali.

La cronaca della prova élite maschile degli Europei

Nonostante la presenza annunciata alla vigilia, non ci sono al foglio firma Mads Pedersen (Danimarca), Dylan Van Baarle (Olanda), Krists Neilands (Lettonia) e Antonio Morgado (Portogallo). Al via di Guilherand-Granges, prima dell'arrivo fissato sempre a Guilherand-Granges dopo 202,5 km, ci sono 101 atleti, di cui curiosamente il 37% era di scena ai Mondiali di Kigali appena una settimana fa. Sul Col du Moulin a Vent (4 km con una pendenza media del 5,1%) attacca subito Lukas Kubis (Slovacchia), imitato da Nils Brun (Svizzera) e Daan Hoole (Olanda): quest'ultimo crea un piccolo vuoto insieme a Mathias Vacek (Repubblica Ceca) e Mathijs Paasschens (Olanda). Alle spalle del terzetto al comando c'è ancora movimento: scattano Iustin-Joan Vaidan (Romania), Jakub Kaczmarek (Polonia) e Jaakko Hanninen (Finlandia). Poco prima della prima ascesa verso la Cote de Saint-Romain-de-Lerps (7 km con una pendenza media del 7,2% e massima del 14%) si forma un drappello di inseguitori dove ci sono anche Mihael Stajnar (Slovenia), Louis Vervaeke (Belgio), Niklas Larsen, Casper Pedersen (Danimarca), Marco Frigo (Italia), Nicolas Prodhomme (Francia), Tiago Antunes (Portogallo), Jan Stockli (Svizzera), Danny Van Der Tuuk (Polonia), Martin Svrcek (Slovacchia), Kristians Belohvosciks (Lettonia), Emiliano Vila (Grecia), Victor Langellotti (Monaco) ed Andrea Mifsud (Malta): poco prima dello scollinamento i due plotoni, privi di Stockli e Belohvosciks, si ricongiungono.

La corsa affronta per la prima volta anche la Cote de Val d'Enfer (1,6 km con una pendenza media del 9,7%), dopo la quale arrivano due notizie: Romain Grégoire (Francia) scivola senza grosse conseguenze e Georg Zimmermann (Germania) si ritira. Il primo colpo di scena arriva sul secondo passaggio sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps: a 110 km dalla fine, Jonas Vingegaard (Danimarca), uno dei favoriti della vigilia, si stacca. In contemporanea, accelera Remco Evenepoel (Belgio), imitato poi da Pavel Sivakov (Francia), con Tadej Pogacar (Slovenia) più sulla difensiva. Il copione si ripete sulla Cote de Val d'Enfer, sulla quale Alberto Bettiol (Italia) si riporta sul gruppo dei migliori insieme a diversi attardati: tutti mettono nel mirino la fuga. Attacca anche Gianmarco Garofoli (Italia) e tra le vittime c'è Juan Ayuso (Spagna): brilla invece il giovane astro Paul Seixas (Francia), così come Christian Scaroni (Italia), che rientra sui migliori, che a loro volta riprendono ciò che resta della fuga. Si torna per la terza volta sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps e si vede anche il primo attacco di Pogacar, seguito dal solo Evenepoel, seppur a fatica: il belga si stacca a 75 km dal traguardo, venendo poi raggiunto da Seixas, con il solo sloveno al comando, non esattamente una scena inedita.

La coppia Evenepoel-Seixas viene a sua volta raggiunta da un altro tandem, quello composto dal redivivo Ayuso e da Scaroni. Tra i quattro non c'è armonia e così Evenepoel prova a mettersi in proprio nell'inseguimento a Pogacar affrontando la discesa a tutta. A 38 km dal traguardo il belga prova ad andare via da solo per provare a prender lo sloveno, che intanto si vede attaccati sulla schiena dei fogli (che poi volano via) da un 'tifoso'. Ancora più dietro ci sono Scaroni, Seixas e Ayuso, che a intervalli irregolari provano ad attaccarsi a vicenda, ma senza troppa convinzione. Intanto davanti Evenepoel rosicchia qualcosina su Pogacar soltanto quando la strada spiana, ma il gap tra i due resta di poco superiore al minuto. Si creano così tre gare in una: la prima è per la vittoria, con Pogacar ampiamente favorito su Evenepoel, a sua volta indirizzato verso l'argento, e la terza per il bronzo, con Seixas, Ayuso e Scaroni in lotta. Il francese, sulla carta, è il meno veloce in un'ipotetica volata e così prova a fare corsa dura in salita: Ayuso va in crisi e così la battaglia per il bronzo sembra ridotta ai soli Seixas e Scaroni. Quest'ultimo comincia a perdere qualche metro, forbice che si dilata appena la strada torna a salire. E l'ordine, purtroppo per l'Italia, non cambierà più: il bronzo va a Seixas nel giorno del trionfo, l'ennesimo, di Pogacar.

Ordine d'arrivo prova in linea élite Europei di ciclismo 2025

1) Tadej Pogacar (SLO) in 4h59'29"

2) Remco Evenepoel (BEL) +31"

3) Paul Seixas (Fra) +3'41"

4) Christian Scaroni (ITA) +4'04"

5) Toms Skujins (LAT) +4'16"

6) Juan Ayuso (ESP) +4'21"

7) Mattias Skjelmose (DEN) +5'01"

8) Pavel Sivakov (FRA) +5'55"

9) Gianmarco Garofoli (ITA) +5'59"

10) Romain Grégoire (FRA) +6'52"