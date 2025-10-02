Europei di ciclismo 2025: argento Italia nella staffetta mista. Oro alla Francia

Etoile sur Rhone (Francia), 2 ottobre 2025 - La staffetta mista degli Europei di ciclismo 2025 premia i padroni di casa della Francia, che vincono con un tempo di 47'22" peggiorato di 6" dall'Italia, che si accontenta dell'argento dopo aver dominato con il terzetto maschile, guidato dal solito Filippo Ganna: terza una Svizzera deludente ma anche sfortunata, con Stefan Kung subito rallentato da un problema meccanico. L'analoga prova relativa alla categoria juniores aveva premiato la Norvegia con un tempo di 52'05", ottenuto con una media di 46,07 km/h: Francia e Polonia hanno completato il podio, mentre l'Italia non ha concluso la prova. A metà gara il terzetto maschile, composto da Riccardo Colombo, Davide Frigo e Ruben Ferrari, era quarto, mentre in quello femminile, completato da Maria Acuti, cadono e Matilde Rossignoli e Linda Sanarini, che non ripartono più.

La cronaca della staffetta mista degli Europei di ciclismo 2025

Si parte e si arriva a Etoile sur Rhone, con i terzetti maschili e femminili chiamati a percorrere lo stesso percorso di 20 km non totalmente piatti: da scalare ci sono la salita di Allex (400 metri con una pendenza media del 6,6%) e quella che conduce all'arrivo (1,1 km con una pendenza media del 5,2%). Il primo tempo interessante al traguardo è quello del Lussemburgo, che chiude la sua prova in 49'46". Entrano poi in strada le squadre più attesi, tra le quali la Svizzera, che vede subito nel salto di catena di Stefan Kung (Svizzera) un primo colpo di scena, con Mauro Schmid e Jan Christen (Svizzera) a rialzarsi per aspettare il compagno. In strada va anche il terzetto azzurro composto da Filippo Ganna, Marco Frigo e Lorenzo Milesi (Italia). La Francia fissa in 8'23" il nuovo miglior tempo al primo intermedio, che diventa un 14'20" nel secondo intermedio: l'Italia, con un 8'12", abbatte di 10" il miglior crono al primo intermedio, con la Svizzera attardata già di 33" ma comunque prima a metà gara con il suo 22'56". Gli azzurri guidano anche al secondo intermedio, con un tempo di 14'05", e al terzo con 19'43", prima di chiudere la frazione maschile in 22'14", meglio di chiunque altro. Sponda Italia, tocca a Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Federica Venturelli, che al quarto intermedio comando con 14" sulla Francia, in pratica l'unica rivale rimasta per il titolo viste le difficoltà di Svizzera e Germania. Il tempo totale dei transalpini è di 47'42", mentre il quinto intermedio delle azzurre recita 38'12": il gap è di appena 26 centesimi all'ultimo rilevamento, ma alla fine la spunta la Francia per 6".

Ordine d'arrivo staffetta mista Europei di ciclismo 2025

1) Francia in 47'42" 2) Italia +6" 3) Svizzera +40" 4) Germania +1'25" 5) Lussemburgo +2'04" 6) Ucraina +3'27" 7) Estonia +3'38"