Europei di ciclismo 2025, i convocati dell'Italia

Roma, 30 settembre 2025 - Neanche il tempo di mandare in archivio i Mondiali di Kigali 2025 che il ciclismo riparte dagli Europei della Drome-Ardèche 2025, in programma dall'1 al 5 ottobre in Francia. Per molti sarà l'occasione di andare a caccia del pronto riscatto dopo quanto potrebbe non aver funzionato in Ruanda, ed è innanzitutto il caso dell'Italia, che ha diramato l'elenco dei propri convocati.

I convocati dell'Italia per gli Europei della Drome-Ardèche 2025

In un programma ben più compatto di quella della rassegna iridata, si partirà nel primo giorno dalle cronometro individuali, per poi passare alle staffette miste prima di spalmare le prove in linea nelle tre giornate finali. L'Italia sarà presente in ogni categoria e con un comparto piuttosto diverso da quello di Kigali. La categoria donne juniores vedrà agire Azzurra Ballan, Elisa Bianchi, Erja Giulia Bianchi, Elena De Laurentiis, Alessia Orsi, Chantal Pegolo, Linda Rapporti, Matilde Rossignoli, Linda Sanarini e Giada Silo: quella analoga maschile vedrà di scena Mattia Agostinacchio, Thomas Bernardi, Roberto Capello, Riccardo Colombo, Riccardo Del Cucina, Ruben Ferrari, Davide Frigo, Mattia Gagliardoni, Alessio Magagnotti, Luca Morlino, Michele Pascarella e Giacomo Rosato. Passando all'Under-23, per le donne ci saranno Francesca Barale, Eleonora Ciabocco, Carlotta Cipressi, Francesca Pellegrini, Gaia Segato, Elisa Valtulini e Federica Venturelli, mentre per gli uomini toccherà a Filippo Agostinacchio, Tommaso Bosio, Diego Bracalente, Andrea Alfio Bruno, Cesare Chesini, Lorenzo Mark Finn, Simone Gualdi, Enea Sambinello ed Edoardo Zamperini. Si chiude con la categoria élite, quella regina: sponda femminile l'Italia si affiderà a Letizia Borghesi, Elena Cecchini, Eleonora Camilla Gasparrini, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini, Erica Magnaldi, Barbara Malcotti, Greta Marturano, Soraya Paladin, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel. Lato maschile, la spedizione azzurra sarà composta da Giovanni Aleotti, Alberto Bettiol, Marco Frigo, Filippo Ganna, Gianmarco Garofoli, Lorenzo Milesi, Christian Scaroni e Diego Ulissi. Dunque, parlando della sola categoria élite, a livello femminile Longo Borghini andrà a caccia del pronto riscatto dopo la delusione di Kigali, gara nella quale è rimasta imbottigliata nell'estremo controllo operato dal drappello di tutte le favorite: per la cronaca, la prova in linea era andata alla semisconosciuta canadese Magdeleine Vallieres. Lato maschile, i 'reduci' del Ruanda saranno Frigo e Garofoli, con Ciccone assente come da pronostici, mentre a prevalere sarà la freschezza dei vari Ganna e Bettiol, che proveranno a regalare all'Italia delle medaglie importanti. Non solo gli élite: a livello Under-23 si rivedrà Finn, fresco di titolo iridato della categoria, il secondo di fila dopo quello della categoria juniores nella quale, a livello femminile, ci sarà Ballan, figlia d'arte di Alessandro, campione del mondo del 2008 come da allora mai più riuscito a un italiano.

