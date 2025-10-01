Europei di ciclismo 2025, Ganna argento a cronometro. Evenepoel detta legge

Étoile-sur-Rhone (Francia), 1 ottobre 2025 - Gli Europei di ciclismo 2025 si aprono con l'intera giornata dedicata alle cronometro. Quella maschile élite si snoda lungo un tracciato di 24 km da Loriol-sur-Drome ad Étoile-sur-Rhone, con un finale in ascesa grazie a uno strappo di 1,1 km con una pendenza media del 5,2%, con appena 31 atleti iscritti al foglio firma: tra essi prevale, e non proprio una sorpresa, Remco Evenepoel, che arricchisce il suo carniere della specialità con un 28'26" che va ad aggiungersi al titolo nazionale, a quello olimpico e quello iridato, il terzo di fila. Insomma, al belga oggi manca 'solo' il record dell'ora, che detiene ancora Filippo Ganna, secondo a 43" da colui che oggi l'ha superato nelle gerarchie delle prove contro il tempo: terzo la sorpresa Niklas Larsen. Per quanto riguarda le altre categoria, a livello juniores hanno vinto Paula Ostiz Taco e Michiel Mouris rispettivamente tra le donne e gli uomini, mentre per gli Under-23 per l'Italia è arrivata la prima medaglia. E che medaglia, la prima in ordine cronologico della giornata azzurra: Federica Venturelli è oro a livello femminile, con Jonathan Vervenne a emularla tra gli uomini. La categoria élite femminile ha invece premiato la favoritissima Marlen Reusser, che al titolo iridato vinto a Kigali pochi giorni fa affianca quello europeo conquistato oggi: lontanissima dal podio Vittoria Guazzini, che chiude 12esima, quindi pure fuori dalla top 10.

La cronaca della prova a cronometro élite maschile degli Europei di ciclismo 2025

Al primo intermedio, come da previsioni, Remco Evenepoel (Belgio) detta legge con un tempo di 7'36", con Filippo Ganna (Italia) a fare peggio di 14": spazzato vi anche il 7'52" di Joshua Tarling (Gran Bretagna), mentre Joao Almeida (Portogallo) non è partito. Il secondo intermedio vede Ganna incrementare di 9" il margine su Tarling, mentre Evenepoel vola con 25" di vantaggio: per lui arriva addirittura il doppiaggio su uno specialista come Stefan Kung (Svizzera). Niklas Larsen (Danimarca) fissa in 29'34" il miglior tempo, con Daan Hoole (olanda), a peggiorarlo di 30" ed Ethan Hayter (Gran Bretagna) con appena 69 centesimi di ritardo: Dylan Van Baarle (Olanda) è invece protagonista di una brutta caduta. Al terzo intermedio Ganna guida con 22" su Larsen, dal quale Tarling perde 2": Evenepoel ha invece 33" di vantaggio su Top Ganna. L'azzurro chiude con 25" in meno di Larsen, blindando così l'argento: l'oro, come da previsioni, va a un Evenepoel imbattibile in questa disciplina, con ben 43" di vantaggio su Ganna.

Ordine d'arrivo cronometro élite maschile Europei di ciclismo 2025

1) Remco Evenepoel (BEL) in 28'26" 2) Filippo Ganna (ITA) +43" 3) Niklas Larsen (DEN) +1'08" 4) Ethan Hayter (GBR) +1'09" 5) Joshua Tarling (GBR) +1'10" 6) Daan Hoole (NED) +1'38" 7) Mathias Vacek (CZE) +1'43" 8) Bruno Armirail (FRA) +1'47" 9) Alec Segaert (BEL) +1'51" 10) Jakob Soderqvist (SWE) +1'53"

