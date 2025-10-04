Europei di ciclismo 2025, Vollering vince il titolo femminile

Guilherand-Granges (Francia), 4 ottobre 2025 – La prova in linea femminile élite degli Europei di ciclismo 2025 è formata dai 116,1 km da Privas a Guilherand-Granges: il terreno perfetto per il grande assolo di Demi Vollering, che fa il vuoto sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, regalando all'Olanda la settima vittoria di fila a livello continentale. Il podio viene completato da Kasia Niewiadoma-Phinney e, tanto per restare in tema di dominio oranje, Anna Van Der Breggen, dunque senza nomi a sorpresa come accaduto la scorsa settimana ai Mondiali: niente da fare per Elisa Longo Borghini, che si pianta in salita e arriva solo decima.

La cronaca della prova élite femminile degli Europei di ciclismo 2025

Il primo attacco lo portano Celia Le Mouel, Dilyxine Miermont (Francia), Franziska Brausse (Germania), Natalia Krzeslak (Polonia), Audrey De Keersmaeker (Belgio), ma il vuoto lo fanno Nora Jenkusova (Slovacchia), Christina Bragh Lorenzen (Danimarca) e Carina Schrempf (Austria), la cui azione finisce a 55 km dal termine. Ci prova poi Margot Vanpachtenbeke (Belgio), ma come da previsioni la corsa si infiamma sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps (7 km con una pendenza media del 7,2% e massima del 12%), con l'Olanda ad alzare il ritmo e a scremare un gruppo partito stamattina senza Marlen Reusser (Svizzera) e Liane Lippert (Germania), mentre era annunciato il forfait di Pauline Ferrand-Prévot (Francia). E' il preludio all'attacco di Demi Vollering (Olanda), inseguita da Kasia Niewiadoma-Phinney (Polonia), Elisa Longo Borghini (Italia) e Anna Van Der Breggen (Olanda). Vollering ci riprova e stavolta solo Longo Borghini tiene la ruota, ma solo per poco: l'azzurra paga il fuorigiri, perdendo contatto dalle due inseguitrici di Vollering, per una situazione che resta cristallizzata anche dopo la Cote de val l'Enfer (1,6 km con una pendenza media del 9,7%). Sullo strappo di Montée de Castebelle (300 metri con una pendenza media del 7%) prosegue il calvario di Longo Borghini, ripresa e superata anche dal drappello delle attardate, a loro volta lontane dai giochi per le medaglie. Medaglie che prendono questa strada: l'oro a una Vollering dominante, l'argento a Niewiadoma e il bronzo a Van Der Breggen, che sceglie di non disputare la volata, mentre Longo Borghini chiude solo decima.

Ordine d'arrivo prova in linea femminile élite Europei di ciclismo 2025

1) Demi Vollering (NED) in 2h57'33" 2) Katarzyna Niewiadoma-Phinney (POL) +1'18" 3) Anna Van Der Breggen (NED) +1'24" 4) Elise Chabbey (SUI) +2'31" 5) Franziska Koch (GER) +2'31" 6) Juliette Labous (FRA) +2'31" 7) Mavi Garcia (ESP) +2'31" 8) Antonia Niedermaier (GER) +3'08" 9) Cedrine Kerbaol (FRA) +4'38" 10) Elisa Longo Borghini (ITA) +4'42"

