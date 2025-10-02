Europei: Federica vince la crono Under 23, Pippo dietro un Evenepoel stellare. Tempo azzurro: trionfo Venturelli, Ganna argento

Niente da fare: anche stavolta in una crono Pippo Ganna deve leggere la targa a Remco Evenepoel. Olimpiadi, Mondiali o, come in questo caso, Europei, cambia poco: il piccoletto belga è inavvicinabile. Reduce dal Ruanda, dove ha centrato il terzo titolo iridato in fila nella specialità e chiuso al secondo posto la prova su strada, il fenomenale fiammingo si conferma più fresco di chi in Africa non è andato: sulle strade francesi della Drome e Ardeche, è l’unico a viaggiare a oltre 50 di media a dispetto del vento contrario. E’ il secondo titolo continentale a distanza di sei anni per Remco, che ora punta alla prova su strada di domenica ("Il mio grande obiettivo stagionale perché è il titolo che mi manca"), dove gli ostacoli da superare si chiamano Pogacar e Vingegaard. Alla furia di Evenepoel deve inchinarsi ancora una volta Pippo Ganna, l’unico a contenere il distacco sotto il minuto, per quanto a debita distanza dal vincitore (43’’): l’azzurro conquista così un altro argento, il secondo in una manifestazione che non è mai riuscito a vincere. "Ho fatto tutto quel che dovevo, in preparazione e in gara: non potevo chiedere di più. Ha vinto il campione del mondo, complimenti a lui", dice il primatista dell’ora con la faccia un po’ così di chi negli ultimi anni si è visto scavalcare da un avversario imprendibile.

A rendere d’oro la giornata italiana è invece Federica Venturelli: già bronzo a Kigali, la 20enne cremonese conquista il titolo europeo fra le under 23. "Da tempo inseguivo una vittoria come questa, stavo bene e la fatica del mondiale non si è fatta sentire", racconta dopo aver rifilato distacchi pesanti alle rivali, prima fra tutte la finlandese Ahtosalo, campionessa uscente, giunta a 48’’ in una prova disertata dalla regina iridata Backstedt.