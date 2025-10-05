Europei di ciclismo 2025, Pogacar: "Ho attaccato per difendermi"

Roma, 5 ottobre 2025 - Cannibale, sì, ma solo fino a un certo punto: nonostante la fuga solitaria di 75 km che gli ha permesso di vincere anche la prova élite degli Europei di ciclismo 2025 a una settimana esatta dal medesimo exploit in ambito iridato, Tadej Pogacar non nasconde che non tutto ha funzionato secondo i propri piani.

Le dichiarazioni di Pogacar

Il riferimento dello sloveno va al primo attacco sferrato sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, quello che ha fatto esplodere la corsa, ma ancora di più al momento in cui anche Remco Evenepoel, il rivale annunciato dopo il prematuro naufragio di Jonas Vingegaard, ha perso contatto: a quel punto per il fuoriclasse di Komenda è cominciata un'altra corsa, non tutto rose e fiori nonostante l'esito fausto della stessa. "Mi sono trovato davanti da solo e ho provato a tenere il vantaggio che avevo fino alla fine. Un minuto è un buon margine, ma non penso di aver dominato: Remco è stato fortissimo e mi ha inseguito fino alla fine quindi ho dovuto dare tutto fino all'arrivo, non potevo rilassarmi. Sono felice che sia finito e di aver vinto un altro titolo".

Insomma, Pogacar ridimensiona se stesso e il suo trionfo, elogiando anche Evenepoel e la sua strenua resistenza, la stessa di una settimana fa, tra l'altro con il medesimo esito. Nel mezzo però è cambiato il copione, perché oggi il Belgio ha fatto corsa dura con l'obiettivo di isolare lo sloveno e la sua squadra: missione riuscita (quasi) in tutto, perché in effetti Pogacar ha perso via via tutti i suoi compagni, ma poi saputo vincere da solo, non esattamente una novità. "Sapevamo che la corsa sarebbe stata dura su quella terza salita, ma il Belgio ha cominciato ad attaccare dal giro precedente. Lì ho perso molti compagni, ma Domen Novak e Matej Mohoric sono stati molto forti nel tenere la corsa chiusa. Nel giro successivo, tuttavia, ho visto diversi belgi e io ero da solo, quindi ho pensato che fosse meglio attaccare che restare in mezzo a troppi avversari che potessero attaccarmi ed è andata bene". Il classe '98 ha così applicato al ciclismo un vecchio brocardo caro al calcio: la miglior difesa è l'attacco, e grazie a questa tattica si arricchisce ulteriormente il palmares di un corridore che, messaggio a tutti i rivali, ha ancora fame. "Ogni anno voglio essere sempre la versione migliore di me stesso, facendo nuove esperienze e affrontando nuove corse. Sono fortunato di poter vincere tutte queste corse, per cui me la voglio godere finché è possibile". L'altra faccia della medaglia è la fame ma anche un calendario che si affolla ancora di più per l'anno successivo, quello in cui si sarà da correre per confermare tutti i titoli vinti: a maggior ragione in casa. "L'anno prossimo questa corsa si terrà in Slovenia. Sarà un grande onore per me avere una corsa così importante sulle strade di casa".