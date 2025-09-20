Evenepoel alla vigilia della crono mondiale: "Mai stato così bene"

Roma, 20 settembre 2025 - Tutti contro Remco Evenepoel, che per una volta nell'ipotetica griglia di partenza di una gara precede anche un certo Tadej Pogacar: il belga si presenterà al via della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025, in programma domenica 21 settembre, per confermare il titolo vinto l'anno scorso a Zurigo e quello prima a Glasgow.

Le dichiarazioni di Evenepoel

In caso di esito positivo, il campione olimpico, sia a cronometro che in linea, raggiungerebbe Michael Rogers e Tony Martin nella ristrettissima cerchia dei corridori capaci di vincere tre titoli a cronometro di fila: il percorso, 40,6 km durissimi, potrebbe spaventare Evenepoel, che invece ai microfoni di Het Laatste Nieuws predica un estremo ottimismo. "Non voglio fare proclami esagerati, ma penso di non essere mai stato così bene durante questa stagione. Ho potuto fare una buona preparazione, con un periodo di un mese di ritiro e ho cinque mesi di corsa già alle spalle, come capita di solito a quelli che puntano al Tour de France. Non mi sorprende, quindi, il fatto di sentirmi così. E' la prima volta che riesco a fare tutto bene in allenamento". Insomma, dopo tanta sfortuna (impossibile dimenticare l'incidente in allenamento di inizio dicembre che ne avrebbe di fatto condizionato l'intera prima parte della stagione) il prossimo corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe si dimostra fiducioso di potersi confermare il più forte al mondo nelle prove contro il tempo, anche se anomali nel tracciato come quella di Kigali. "Una volta che indossi una maglia iridata, non vuoi proprio cederla, soprattutto se sai che il percorso di gara ti si adatta bene. Per me è una grande sfida riuscire a vincere per la terza volta di fila e magari andare anche oltre. Sarebbe fantastico raggiungere questo primato proprio qui". Si passa poi proprio all'analisi del percorso. "Mi piace, strade ampie, molti rettilinei e tanti chilometri in cui stare in posizione aerodinamica. Ci saranno molti cambi di ritmo, che rendono la prova ancora più difficile, ma a me queste cose piacciono. In più, nei tratti di salita si può stare in posizione, perché si va principalmente dritto: dovrei riuscire a prendere un po' di vantaggio da questa cosa. Non bisognerà spingere troppo all'inizio, perché le salite più dure sono nel finale, quando bisognerà andare a tutta almeno due volte. Gli ultimi minuti saranno molto intensi". La fame di Evenepoel non si placherebbe neanche in caso di vittoria domani o, chissà, pure nella prova in linea che il 28 settembre chiuderà i Mondiali: da qui al termine della stagione, che coinciderà con la fine della lunga militanza alla Soudal Quick-Step, il classe 2000 sogna di rimpinguare ulteriormente il proprio palmares. "Vincere titoli qui darebbe un colore più bello alla mia stagione, che rimane comunque un'annata complicata, ma penso che tutti sarebbero soddisfatti se vincessero un titolo mondiale e poi magari anche uno europeo. Senza dimenticare il Giro di Lombardia, che mi regalerà un'altra opportunità per fare bene".