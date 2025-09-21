Evenepoel stravince la crono ai Mondiali di ciclismo 2025. Clamoroso Remco: doppia Pogacar

Kigali (Ruanda), 21 settembre 2025 - E sono tre: per il terzo anno consecutivo, come già riuscito ai soli Michael Rogers e Tony Martin, il campione iridato a cronometro è Remco Evenepoel, che completa i 40,6 km della prova contro il tempo di Kigali che apre i Mondiali di ciclismo 2025 in 49'46", con una media di 48.948 km/h. Tutto va secondo i pronostici, o quasi, perché alla vigilia era difficile pronosticare un Tadej Pogacar addirittura giù dal podio (completato da Jay Vine e Ilan Van Wilder) e 'doppiato' dal belga, che a questo punto riscrive le gerarchie anche in vista della prova in linea di domenica prossima: per Pogacar, dunque, un 27esimo compleanno amarissimo e ricco di interrogativi. A livello femminile, la mattinata e la rassegna iridata si erano aperte con l'oro della svizzera Marlen Reusser, che aveva completato la sua prova in 43'09", precedendo sul podio le olandesi Anna Van Der Breggen e Demi Vollering: per quanto riguarda l'Italia, Monica Trinca Colonel chiude 11esima, mentre Soraya Paladin termina addirittura 26esima. Sponda maschile, Matteo Sobrero è 13esimo, mentre Mattia Cattaneo chiude 15esimo.

La cronaca della cronometro uomini élite dei Mondiali di ciclismo 2025

Il primo tempo interessante è quello di Florian Vermeersch (Belgio), che chiude in 54'49", abbassato di 10" da Michael Leonard (Canada) e poi dal 52'22" di Ilan Van Wilder (Belgio), il cui tempo viene peggiorato di 1'24" da Matteo Sobrero (Italia) e di 28" da Luke Plapp (Australia).

Intanto Remco Evenepoel (Belgio) passa al primo intermedio fissando il nuovo miglior tempo, un 14'05" di 44" più basso di quello di Isaac Del Toro (Messico) e di 45" di Tadej Pogacar (Slovenia): un vantaggio enorme per il bis-campione uscente, che ha sfruttato al massimo i primi 8 km, quelli 'facili' tra pianura e falsopiano. Intanto al secondo intermedio balza al comando Jay Vine (Australia): abbassato di 26" il tempo di Van Wilder, dal quale al terzo intermedio Del Toro continua a perdere tanto dopo un ottimo inizio.

Remco Evenepoel durante la crono ai Mondiali di ciclismo 2025 (Ansa)

Pogacar perde 25" da Vine al secondo intermedio, nel quale Evenepoel scrive un 30'23" che sa di sentenza per la questione oro: Mattia Cattaneo (Italia), partito benissimo, chiude in 56' netti. Il belga vola, mentre lo sloveno sembra non aver mai trovato il colpo di pedale buono: i due rischiano addirittura di incrociarsi lungo il tracciato di Kigali, che Vine completa in 51' netti, il nuovo miglior tempo. A 6 km dal traguardo, Evenepoel 'vede' Pogacar, partito 2'30" prima. L'operazione sorpasso si compie in salita, in teoria il terreno amico dello sloveno, che incassa una sconfitta rovente nel giorno del suo 27esimo compleanno. Vince Evenepoel in 49'46", con Vine e Van Wilder a completare un podio dal quale è clamorosamente fuori Pogacar.

Remco Evenepoel con la medaglia d'oro ottenuta vincendo la crono ai Mondiali di ciclismo 2025 (Ansa)

Ordine d'arrivo cronometro uomini élite Mondiali di ciclismo 2025

1) Remco Evenepoel (BEL) in 49'46" 2) Jay Vine (AUS) +1'14" 3) Ilan Van Wilder (BEL) +2'36" 4) Tadej Pogacar (SLO) +2'37" 5) Isaac Del Toro (MEX) +2'40" 6) Andreas Leknessund (NOR) +2'57" 7) Luke Plapp (AUS) +3'03" 8) Bruno Armirail (FRA) +3'06" 9) Thymen Arensman (NED) +3'39" 10) Stefan Kung (SUI) +3'48"