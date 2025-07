Favoriti Tour de France 2025, quali sono i 10 nomi da seguire

Roma, 3 luglio 2025 - Per molti sarà un duello già scritto, per qualcun altro al massimo un triello: fatto sta che la startlist del Tour de France 2025, al via sabato 5 luglio da Lille, si presenta ricca di nomi di spicco, tra i fuoriclasse più attesi e i possibili outsider che sognano il colpo che può valere un'intera carriera.

I 10 favoriti del Tour de France 2025

Tadej Pogacar Inevitabile partire da chi le mani sulla Grande Boucle le ha già messe nel 2020, nel 2021 e nel 2024: Tadej Pogacar sogna il poker e lo fa forte di una UAE Team Emirates-XRG dotata di almeno due luogotenenti (Joao Almeida e Adam Yates, senza dimenticare Pavel Sivakov). Tutti temeno lo sloveno, ma anche lo sloveno, seppur a denti stretti, ha uno spauracchio: la tipica 'canicule' francese di luglio che già in passato, soprattutto sul Col du Granon, ha presentato il conto al campione del mondo, che sogna la vittoria che, nel computo dei successi totali al Tour de France, lo porterebbe ad appena -1 da Eddy Merckx. Non solo: i successi totali in carriera di Pogacar, gli ultimi dei quali raggiunti al Giro del Delfinato 2025, sono 99, e la Grande Boucle sembra il palcoscenico ideale per la fatidica quota 100. Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard permettendo: il danese, già a segno nel 2022 e nel 2023, spera di riscattare la sconfitta (leggasi comunque un ottimo secondo posto) dell'anno scorso, quando il terribile incidente al Giro dei Paesi Baschi ne minò la preparazione. Stavolta la primavera, ben più spoglia di gare rispetto al rivale, è filata (quasi) totalmente liscia e la stessa Visma-Lease a Bike ha imbastito una squadra ancora più forte al servizio del suo capitano, che come sempre concentrerà gran parte delle sue fortune stagionali sul Tour de France. Matteo Jorgenson (fresco di rinnovo), Sepp Kuss e Simon Yates, vincitore del Giro d'Italia 2025, saranno gregari e luogotenenti, senza dimenticare il jolly sempre prezioso (specialmente in pianura) di Wout Van Aert. Remco Evenepoel Il podio del 2024 lo completa Remco Evenepoel, il più forte al mondo nelle cronometro, con tre titoli in possesso oggi (mondiale, olimpico e nazionale) che però deve ancora dimostrare il suo potenziale in salita. A tal riguardo, la Soudal Quick-Step non sembra disporre della stessa qualità delle squadre rivali, e non a caso qualche attrito tra le parti si è già manifestato nel recente passato, per un futuro che potrebbe vedere il belga, assistito dall'alter ego fisico Ilan Van Wilder, in fortissimo odore di addio. Primoz Roglic Il prematuro ritiro dal Giro d'Italia 2025, tra cadute e difficoltà fisiche, ha spinto ulteriormente Primoz Roglic a caccia di quel sogno accarezzato nel 2020 e scivolato via alle ultime curve: la cronoscalata de La Planche des Belles Filles premiò invece un allora semisconosciuto, nonché connazionale, Pogacar. Da allora per Roglic non ha mai portato a termine un Tour de France, per una maledizione che in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe hanno considerato: non a caso, Aleksandr Vlasov e soprattutto l'astro nascente Florian Lipowitz potrebbero essere qualcosa di più di semplici luogotenenti qualora anche l'età avanzata pesasse per l'esperto sloveno. Carlos Rodriguez Dopo i 'magnifici quattro, si entra un po' nel caso degli 'umani', aperto da Carlos Rodriguez, quinto nel 2023 e settimo nel 2024: due piazzamenti che, a dispetto dell'età ancora giovanissima, fotografano il 'vorrei ma non posso' dello spagnolo, un regolarista al quale finora è mancato il guizzo buono in una carriera invece alle ultime battute per Geraint Thomas (vincitore nel 2018), l'altra punta di casa Ineos Grenadiers insieme a Thymen Arensman. Lenny Martinez La Francia sogna di abbattere un tabù domestico che dura praticamente da 40 anni, dalla vittoria di Bernard Hinault: da allora poco o nulla da provare a scacciare via con Lenny Martinez, il figlio, nipote e cugino d'arte che un anno fa deluse le aspettative. Età alla mano, l'incognita c'è anche stavolta e così la Bahrain Victorious si cautela schierando anche Santiago Buitrago (decimo un anno fa) e Jack Haig: forse due luogotenenti o forse solo un modo per togliere pressione al classe 2003, in teoria l'unico francese a concorrere per la classifica generale dopo che Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) hanno dichiarato di andare solo a caccia di tappe. Verità o pretattica? Ben O'Connor Alla soglia dei 30 anni, Ben O'Connor vuole migliorare il quarto posto del 2021, forte di un Team Jayco AlUla in cui al Tour de France debutterà anche Eddie Dunbar: quest'ultimo potrebbe andare a caccia delle tappe, mentre l'australiano proverà a insinuarsi in classifica generale così come potrebbero fare i vari Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Emanuel Buchmann (Cofidis), Alexey Lutsenko (Israel-PremierTech) e Guillaume Martin (Groupama-FDJ). Enric Mas Gli anni passano, così come le occasioni di una carriera che avrebbe potuto avere ben altri risultati: nonostante tutto, Enric Mas continua a sperare in quel podio mai arrivato alla Grande Boucle, con il miglior risultato che, ad oggi, resta il quinto posto del 2020. Il tallone d'Achille restano le cronometro, ma anche una Movistar Team in teoria più votata alla caccia alle tappe, nonostante l'opzione Einer Rubio potrebbe a sua volta tornare utile per la classifica generale. Mattias Skjelmose A parte le solite corazzate, tra le rivelazioni della prima metà di stagione c'è stata una Lidl-Trek che ora sogno il colpo grosso in una Grande Giro grazie a Mattias Skjelmose. Il sogno sarebbe il danese in maglia gialla e Jonathan Milan con quella verde, ma la dura realtà vede diversi fuoriclasse in cima alla lista dei favoriti. Campeggia, appunto, Pogacar, ma Skjelmose lo ha già battuto quest'anno alla Amstel Gold Race: un privilegio non da tutti. Tobias Halland Johannessen Vincere (nel 2021) il Tour de l'Avenir, la Grande Boucle per gli Under-23, è un ottimo biglietto da visita che Tobias Halland Johannessen vorrà sfruttare con la complicità di una Uno-X Mobility come sempre votata all'attacco (e nella quale milita anche il gemello Anders) al punto che esiste una seconda carta chiamata Andreas Leknessund. Un anno fa il Tour de l'Avenir aveva visto invece il trionfo di Joseph Blackmore, un altro che, passando all'Israel-PremierTech, potrebbe sorprendere i big: passando rispettivamente a Lotto e Team Picnic PostNL, elementi come Lennert Van Eetvelt e Oscar Onley sono delle incognite forse anche per loro stessi.

Leggi anche - Dramma Diogo Jota, la carriera tra successi al Liverpool e con il Portogallo