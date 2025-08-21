I 10 favoriti della Vuelta 2025: chi sono e perché hanno chance di vittoria

Roma, 21 agosto 2025 - Tutti contro Jonas Vingegaard, o quasi: la Vuelta 2025, al via sabato 23 agosto, sembra avere già un favorito supremo, che a sua volta in quest'occasione non dovrà vedersela con l'eterno duello con Tadej Pogacar, l'assente di lusso da Torino. Eppure, nel contesto di una corsa dal percorso durissimo le sorprese non sono da escludere. Ecco i 10 atleti da tenere sott’occhio.

1. Jonas Vingegaard

La stessa Visma-Lease a Bike, come un po' da tradizione, si presenta con almeno due alternative al danese, che ha chiuso secondo al Tour de France 2025 e, soprattutto, è apparso in crescendo di condizione per andare a caccia di quella vittoria sfiorata nel 2023. All'epoca la questione rimase in case dell'allora Jumbo-Visma grazie a Sepp Kuss, il gregario al quale fu concesso una sorta di 'libera uscita' che valse una carriera ma oggi già rientrato tra i ranghi. Scalpita però Matteo Jorgenson, al debutto in Spagna e con tanta voglia di fare bene dopo una Grande Boucle estremamente deludente: 19esimo posto in classifica generale e, da segnalare, più parole e polemiche che colpi di pedale.

2. Juan Ayuso

Da una parte la Visma-Lease a Bike, dall'altra la UAE Team Emirates-XRG, per una rivalità quasi da campanile. La risposta degli emiratini agli olandesi è affidata innanzitutto a Juan Ayuso, l'enfant du pays che ha voglia di tornare sul podio, come fatto nel 2022, ma magari migliorando quel terzo posto acerbo come un corridore tuttora da scoprire nell'arco delle tre settimane. La consacrazione avrebbe dovuto arrivare al Giro d'Italia 2025, ma una serie di sfortune ha affossato lo spagnolo prima di indurlo al ritiro: il piano B a maggio era Isaac Del Toro, che sfiorò il colpo grosso prima della resa sul Colle delle Finestre. Sullo sfondo c'è il mercato: a parole la UAE Team Emirates-XRG continua a blindare Ayuso, ma nei fatti i venti di addio non si sono mai placati, con la Lidl-Trek a quanto pare più che mai attenta alla situazione.

3. Joao Almeida

Oggi la UAE Team Emirates-XRG si cautela con un altro schieramento a due punte: la seconda è Joao Almeida, mai a podio nei tre precedenti alla Vuelta e reduce dall'amaro ritiro dal Tour de France 2025. In teoria, sia il portoghese che Ayuso partono con le stesse credenziali in termini di capitano e luogotenente, con la strada che scioglierà definitivamente i dubbi. In questi casi il dilemma nel ciclismo è sempre lo stesso: mossa geniale o rischio di guerra fratricida? Specialmente in questo caso, dopo gli screzi avuti tra i due al Tour de France 2024 e ammessi proprio in queste ore da Almeida.

4. Giulio Ciccone

Alla voce dei delusi del Giro d'Italia 2025, così come a quelli che non hanno concluso la gara, c'è anche Giulio Ciccone, ancora una volta vittima di quella che sembra una maledizione nei Grandi Giri, con particolare riguardo a quello di casa: caduta e ritiro proprio in un'edizione che sembrava poter sorridere a livello di classifica generale. In realtà, neanche il feeling con la corsa spagnola sembra forte: finora a referto 2 ritiri su 2 ma, passando al recentissimo passato, anche la vittoria della Classica di San Sebastian 2025 e di 1 tappa alla Vuelta a Burgos 2025. Dunque, la gamba pare quella giusta: da vedere se con vista sulla classifica generale o se su una Vuelta 2025 vissuta all'attacco a caccia di tappe e maglia a pois, per un quesito che, passando alla XDS Astana Team, ci si pone anche per Lorenzo Fortunato.

5. Antonio Tiberi

L'Italia sogna anche con Antonio Tiberi, a sua volta vittima come l'abruzzese di quella caduta a Nova Gorica/Gorizia che a maggio ha guastato i piani: nel suo caso niente ritiro, ma naufragio in classifica generale e mesto 17esimo posto, vicino al 18esimo, il personal best in terra spagnola finora raggiunto nel 2023. Da allora il laziale è cresciuto, ma non ancora al punto da strappare quel risultato, magari un podio in un Grande Giro, che vorrebbe dire consacrazione definitiva. Al suo fianco ci sarà il fido scudiero Damiano Caruso, l'esperienza preziosa in salita pronta a diventare qualcosa di più in caso di problemi. Ma non solo: occhio anche a Jack Haig e soprattutto Santiago Buitrago, due che non si fanno pregare quando la strada sale.

6. Jai Hindley

Maggio è stato infausto anche per Jai Hindley, tra i grandi favoriti dopo aver già vinto nel 2022 ma poi caduto nella tappa di Napoli, con un bilancio fisico pesantissimo. Il recupero è andato bene, ma in questi casi avere un'alternativa pronta è quasi una mossa d'obbligo. Per provare a difendere il titolo vinto l'anno scorso con il recordman Primoz Roglic, la Red Bull-Bora-Hansgrohe pensa a Giulio Pellizzari, che al Giro d'Italia 2025 aveva fatto da luogotenente proprio dello sloveno prima del ritiro di quest'ultimo. Nonostante una prima parte di Corsa Rosa da gregario, il marchigiano chiuse sesto: chissà che la storia non si ripeta ora, con alle spalle più esperienza e magari gerarchie interne più chiare.

7. Egan Bernal

I big di oggi del ciclismo sono Pogacar e Vingegaard, ma in un passato che oggi sembra lontanissimo valeva un'altra legge: quella di Egan Bernal, al quale manca solo la Vuelta per completare la 'tripla corona'. L'ambizione c'è, tocca vedere se ci sono anche le gambe dei giorni d'oro, con qualche segnale di rinascita emerso dal Giro d'Italia 2025 e dal suo settimo posto finale, oltre a una Ineos Grenadiers non sempre all'altezza della situazione in cui si rivedrà pure Filippo Ganna.

8. Mikel Landa

Il Giro d'Italia 2025 di Mikel Landa durò pochi chilometri: poi una caduta nella prima tappa e un'assenza dalle gare di oltre 3 mesi. Lo spagnolo ci riprova così come, restando agli idoli di casa, farà a fari più spenti (e con una squadra in teoria più debole) Cristian Rodriguez, che a 30 anni sogna la prima top 10 in un Grande Giro.

9. Ben O'Connor

Anche in casa Team Jayco AlUla esiste un governo a due teste: da una parte Ben O'Connor, secondo un anno fa dopo un lungo regno in maglia rossa, dall'altra Eddie Dunbar, che vuole regalare alla sua quasi ex squadra (a gennaio passerà al Q36.5 Pro Cycling Team) un risultato di prestigio.

10. Tom Pidcock

Nella formazione svizzera c'è già Tom Pidcock, che tornerà a caccia di una top 10 in un Grande Giro, senza lesinare uno sguardo alle vittorie parziali. La stessa filosofia accompagnerà i vari David Gaudu, Guillaume Martin, Felix Gall, Matthew Riccitello, Harold Tejada, Emanuel Buchmann, Louis Meintjes, Pablo Castrillo e Finn Fisher-Black.

Vuelta 2025, Carapaz non ci sarà