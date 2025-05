Francesco Parravano trionfa alla Due Giorni Marchigiana nel G.P. S.Rita

Spettacolo sotto un sole cocente nella Due Giorni Marchigiana che incorona vincitore lo scricciolo ciociaro Francesco Parravano. Il ragazzo della MG Kvis Costruzioni e Ambiente Colors for Peace si presenta a braccia alzate alla fine della salita che porta a Sant’Agostino dove come consuetudine è posto lo striscione d’arrivo della prima gara della Due Giorni, il G.P. S.Rita-Trofeo Foridra (171 partenti, impreziosito come l’anno scorso dal muro di Contrada Concia), evento internazionale per ciclisti élite e under 23 giunto alla 43esima edizione. Una firma prestigiosa. Alle spalle dell’élite (3° anno) di Sora si piazzano Matteo Ambrosini della MBHBank Ballan CSB Colpack e Alex Tolio della VF Group Bardiani Csf Faizanè. A decidere il Gran Premio Santa Rita una fuga a nove con dentro Parravano (ma anche l’elpidiense Diego Bracalente, grande protagonista di giornata) alla prima affermazione stagionale. "La dedico a mia mamma che è un periodo che sta poco bene". Alle premiazioni finali c’è stato anche un ricordo all’ex sindaco di Castelfidardo Mirco Soprani, dirigente sportivo e collaboratore della Due Giorni, con una targa ricordo consegnata dal presidente dello Sporting Club Sant’Agostino, Bruno Cantarini, alla vedova Soprani. Oggi seconda e ultima della Due Giorni con il "Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel", 180 km articolati su un circuito adatto a ruote veloci. Partenza alle ore 13.