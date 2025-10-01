Filippo Ganna è argento agli Europei: "Non mi aspettavo un Evenepoel così forte"

Étoile-sur-Rhone (Francia), 1 ottobre 2025 - Dalle lacrime di Kigali ai sorrisi di Étoile-sur-Rhone: nel mezzo pochissime ore, di cui la gran parte trascorsa in viaggio. Il protagonista è Remco Evenepoel, che aveva chiuso i Mondiali di ciclismo 2025 con un argento ricco di rimpianti per quel guaio meccanico alla bici che l'aveva tolto dai giochi nella fase clou della prova in linea, che sarebbe poi andata a Tadej Pogacar. Eppure, in Ruanda il belga si era già preso il titolo iridato a cronometro, tra l'altro per il terzo anno di fila: un bottino bissato agli Europei di ciclismo 2025, aperti da una giornata interamente dedicata alla specialità che ha ormai un solo padrone anche a spese di Filippo Ganna, costretto ad accontentarsi dell'argento, con il sorprendente Niklas Larsen a completare il podio.

Le dichiarazioni di Evenepoel

I due punti principali della brevissima capatina di Evenepoel davanti a microfoni e taccuini sono la stanchezza per quanto c'è alle spalle, tra gare logoranti e lunghissimi viaggi, e la fame per ciò che c'è all'orizzonte, con chiaro riferimento alla prova in linea di domenica nella quale andare a caccia della pronta rivincita su Pogacar: senza dimenticare che in Francia, a differenza del Ruanda, ci sarà anche un certo Jonas Vingegaard. "Sono contento che, a differenza del Mondiale, questa volta tra la cronometro e la prova in linea c'è più tempo, così posso riposare di più". Poche, pochissime parole prima di rifiatare e di pensare al titolo in linea e, nel lungo periodo, chissà, magari anche a quel record dell'ora ancora appannaggio di Ganna che sembra sempre più attaccabile da colui che è oggi l'uomo più forte nelle corse contro il tempo. Dopo un anno di reggenza da parte di Edoardo Affini, l'Italia perde così il titolo principale ma trova quello della categoria Under-23 femminile grazie a Federica Venturelli, con il bottino del primo giorno della rassegna Drome-Ardèche che parla di 2 medaglie.

Le dichiarazioni di Ganna

Non si è fatto attendere neanche il commento di Ganna, affidato al portate della Federciclismo. "Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche del Mondiale in così poco tempo. E' stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi". Neanche con riguardo al vento, un'insidia per tutti, come ammette l'azzurro, che comunque si dà un'attenuante maggiore rispetto ai rivali e in particolare la minuto Evenepoel. "C'era per tutti ma sicuramente il sottoscritto ha un fisico più imponente degli altri ragazzi saliti sul podio, quindi va da sé che la resistenza all'avanzamento è stata maggiore".