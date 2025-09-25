Garofoli andrà al mondiale: "Correrò anche l’europeo"

Tre fine settimana azzurri per Gianmarco Garofoli. Un tris di maglie della Nazionale per il ciclista fidardense. Domenica ha indossato la prima, ad Avezzano, nell’Europeo élite Gravel chiuso all’11° posto, convocato dal ct Daniele Pontoni (vittoria del danese Mads Würtz Schmidt). Solo un antipasto, perché il professionista della Soudal Quick-Step sarà impegnato anche al Mondiale in Ruanda che si correrà domenica 28 e una settimana dopo all’Europeo in programma in Francia. "Ancora non ci credo, una cosa bellissima. Correrò anche l’Europeo la settimana prossima e anche in Francia il tracciato sarà duro" confida al telefono Garofoli partito ieri per il Ruanda. Una convocazione per il Mondiale arrivata un po’ a sorpresa. Per il forfait all’ultimo momento di un altro corridore marchigiano, Giulio Pellizzari, di Camerino, portacolori della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Il classe 2003, un anno più giovane di Garofoli, è stato colpito dall’influenza che gli ha impedito di partire per il Ruanda. Dispiace per il collega e amico (Pellizzari a gennaio ha partecipato anche alla festa del Fan Club di Garofoli). Dispiace solo che questa chiamata è arrivata per fortuna mia e per sfortuna di Giulio. Gli auguro il meglio e spero per lui che si possa riprendere il prima possibile e possa essere già competitivo per il Lombardia". In attesa, una tripla gioia in pochi giorni per il corridore di Castelfidardo, particolarmente sfortunato quest’anno, come alla Vuelta di Spagna dove stazionava nelle prime venti posizioni in classifica, protagonista per varie tappe in fuga (è entrato un paio di volte anche nella top 20 degli ordini di arrivo), prima di essere messo ko da un virus intestinale che lo ha costretto al forfait nella terza e ultima settimana (nelle gare di avvicinamento alla Vuelta aveva invece preso il Covid). Sfortuna che ci ha messo lo zampino anche domenica nell’Europeo in terra abruzzese con foratura che gli ha fatto perdere nelle fasi iniziali di corsa più di 5’ oltre ad alcune cadute. Voglia e tanta di riscatto quindi per Garofoli che quest’anno ha corso anche il Giro d’Italia, portandolo a termine nonostante tre costole fratturate per via di una caduta nelle prime tappe della corsa rosa. Ormai acqua passata, adesso bisognerà concentrarsi solo su domenica, sulla corsa iridata di Kigali, un Mondiale atipico (prima rassegna iridata nel continente africano) e particolarmente duro, una delle edizioni più impegnative: 267,5 km in totale oltre trenta Gpm e il caldo che non mancherà sulle strade africane.